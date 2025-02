Le Décor Mercier remporte un duel offensif à la maison

Le festin offensif a débuté dès la première période. Sammy Dubois a ouvert la marque avec son 14e but de la saison. Par la suite, ses coéquipiers Jean-Daniel Gauthier et Justin Bernier ont enfilé un but chacun, permettant aux locaux de mener 3-2 après 20 minutes.

Au cours du second vingt, le Décor Mercier a accentué son avance. D’abord, Alex Vaillancourt a déjoué le gardien de Saint-Prosper, Bobby Poulin, avec son second but de la saison. Quelques minutes plus tard, le vétéran Étienne Blais a porté l’avance des Magnymontois à trois buts, inscrivant son 9e de la campagne.

Dans le dernier tiers, Jean-Daniel Gauthier et Sammy Dubois ont chacun signé un doublé, permettant à Montmagny de remporter la joute. Dans la victoire, Jonathan Labrie a effectué 44 arrêts sur 49 tirs. Quant à Dubois et Gauthier, ils ont terminé la rencontre avec quatre points chacun.

La prochaine fin de semaine s’annonce occupée pour les Magnymontois. Ils seront en déplacement vendredi pour affronter Sainte-Marie, puis reviendront à la maison dimanche pour défier Saint-Damien.

Une victoire et une défaite pour le Pavage Jirico

Le Pavage Jirico a eu une fin de semaine chargée, affrontant les Mercenaires de Lotbinière et le Giovannina de Sainte-Marie. D’abord, contre les premiers au classement, ce fut la première fois que Julien, Anthony et Charles Hébert jouaient ensemble dans la même équipe. Malgré tout, Saint-Jean-Port-Joli s’est incliné 5-2. Dimanche, le Pavage Jirico a réussi à revenir de l’arrière à plusieurs reprises pour finalement vaincre Sainte-Marie sur la route.

Dans le match de vendredi, il a fallu attendre la deuxième période pour voir les premiers buts. Émile Lambert a été le premier à trouver le fond du filet contre le gardien adverse, Thomas Boucher. Ce but a semblé réveiller les visiteurs, qui ont ensuite inscrit trois buts consécutifs, portant le pointage à 3-2 après 40 minutes. Au dernier tiers, Alexandre Fortier et Jordan Hawey ont ajouté deux autres buts pour les Mercenaires, complétant la marque à 5-2.

Un match crucial contre le Giovannina

Alors que Saint-Jean-Port-Joli se dirigeait vers Sainte-Marie pour affronter le Giovannina, un match important les attendait. Contrairement à leur dernier affrontement, c’est cette fois l’adversaire qui a ouvert la marque. Cependant, Joshua Desmarais a nivelé la marque avec son 7e but de la saison.

Au cours de la deuxième période, Anthony Dumont a donné l’avantage aux locaux avec son second filet de l’année. En troisième période, malgré un retard d’un seul but, le Pavage Jirico a réussi à revenir. D’abord, Julien Hébert a inscrit son 11e de la saison, puis Joshua Desmarais a créé l’égalité en milieu de période.

Direction prolongation

Il a fallu attendre la prolongation pour départager les deux équipes. Finalement, Édouard Ouellet a donné la victoire au Pavage Jirico avec son 14e but de la saison. Grâce à ce gain, Saint-Jean-Port-Joli conserve sa troisième position au classement général. Vendredi prochain, ils recevront la visite des Éperviers de Saint-Charles, à 20h30.