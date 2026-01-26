Le Pavage Jirico défait le Décor Mercier sur la route

Dès le début de la rencontre, coup sur coup, les visiteurs ont donné le ton avec une poussée de deux buts. Frédérick Dionne et Nicolas Lamarre ont respectivement inscrit leur 8e et 13e filet de la saison.

Or, le Décor Mercier a répliqué en milieu de période pour créer l’égalité, gracieuseté de Filip Gosselin avec son 5e et d’Alexandre Larouche avec son 17e.

Malgré tout, le reste du match a été l’affaire du Pavage Jirico avec quatre filets. Lors du deuxième tiers, Jean-Sébastien Boudreault et Émile Lambert ont fait scintiller la lumière rouge, tandis que Julien Hébert et Émile Lambert, dans un filet désert, ont inscrit les deux autres buts pour donner la victoire au compte de 6-2 à Saint-Jean-Port-Joli.

Dans la victoire, trois joueurs du Pavage Jirico ont écopé de dix minutes pour abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite. De son côté, Félix-Antoine Leblond a arrêté 29 des 31 tirs qu’il a reçus.

Avec cette victoire, le Pavage Jirico est à deux points du premier échelon du classement général avec une fiche de 11 victoires, quatre défaites, une en prolongation et deux en fusillade pour 25 points en 18 parties.

Malgré sa défaite, le Décor Mercier occupe toujours le troisième rang avec sa fiche de dix victoires, huit défaites, deux victoires en prolongation et une victoire en fusillade pour 20 points en 18 matchs.

Le prochain match du Pavage Jirico est prévu pour le vendredi 30 janvier prochain au Centre Rousseau, alors que les Éperviers de Saint-Charles seront les visiteurs.

De son côté, le Décor Mercier recevra les Hunters de Saint-Prosper, le vendredi 30 janvier prochain, dès 20 h 30.