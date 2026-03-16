Le Pavage Jirico et le Décor Mercier nez à nez après quatre parties

Le troisième duel de cette série se transportait du côté du Centre Rousseau. Après moins de dix minutes de jeu, les locaux menaient déjà par deux buts grâce aux septième et troisième de la danse printanière de Nicolas Lamarre et d’Émile Lambert.

Alex Vaillancourt a redonné espoir au Décor Mercier en milieu de période médiane avec son troisième des séries, mais Vincent Blackburn et Joshua Desmarais en avantage numérique ont permis au Pavage Jirico de retraiter au vestiaire avec l’avance au compte de 4-1.

Résilient, les Magnymontois ont enfilé l’aiguille à deux reprises lors du troisième vingt. La recrue Vincent Boulet avec son premier et Alexandre Larouche avec son cinquième ont permis au Décor Mercier d’espérer, mais en vain.

Zacharie Dumas a clos le débat avec son troisième, et ce, dans un filet désert pour donner la victoire par la marque de 5-3 à son équipe.