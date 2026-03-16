Le Pavage Jirico et le Décor Mercier nez à nez après quatre parties

La série demi-finale de la Division Est qui oppose le Décor Mercier au Pavage Jirico est à son comble, alors qu’après quatre parties, les deux rivaux sont nez à nez en ayant remporté chacun deux joutes.
Le troisième duel de cette série se transportait du côté du Centre Rousseau. Après moins de dix minutes de jeu, les locaux menaient déjà par deux buts grâce aux septième et troisième de la danse printanière de Nicolas Lamarre et d’Émile Lambert.
Alex Vaillancourt a redonné espoir au Décor Mercier en milieu de période médiane avec son troisième des séries, mais Vincent Blackburn et Joshua Desmarais en avantage numérique ont permis au Pavage Jirico de retraiter au vestiaire avec l’avance au compte de 4-1.
Résilient, les Magnymontois ont enfilé l’aiguille à deux reprises lors du troisième vingt. La recrue Vincent Boulet avec son premier et Alexandre Larouche avec son cinquième ont permis au Décor Mercier d’espérer, mais en vain.
Zacharie Dumas a clos le débat avec son troisième, et ce, dans un filet désert pour donner la victoire par la marque de 5-3 à son équipe.
En retard 1-2 dans cette demi-finale de la Division Est, le Décor Mercier était de retour à la maison pour tenter de niveler la série devant plus de 1387 spectateurs.
Les Magnymontois n’ont jamais réellement regardé derrière dans cette partie, malgré qu’Antoine Coulombe a dû se signaler à 30 reprises pour signer un jeu blanc.
En effet, François Gagnon en avantage numérique et Étienne Blais en désavantage numérique ont permis au Décor Mercier de prendre une avance de deux filets après 40 minutes de jeu.
Lors du dernier tiers, Benjamin Fréchette en avantage numérique assisté par la recrue Bryan Chabot, a donné la victoire au compte de 3-0 au Décor Mercier pour niveler la série 2-2 après quatre joutes.
Les deux prochaines parties de cette série quatre de sept sont prévues le vendredi 20 mars prochain à 20h30 au Centre Rousseau et le samedi 21 mars à l’aréna de Montmagny.