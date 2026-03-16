Séries éliminatoires : Xavier Fournier joue les héros pour l’Everest

En effet, dès la première période, la troupe de Raphaël St-Laurent s’est retrouvée avec une avance d’un but, tandis que Charles-Étienne Lemay a enfilé l’aiguille pour la première fois en séries éliminatoires cette saison.

En milieu de période médiane, Antoine L’Italien a doublé l’avance des siens grâce à son premier de la danse printanière, et ce, lors d’un avantage numérique.

Or, les locaux ont répliqué avec une poussée de trois buts coup sur coup de la part de Noah Razon, Matthew Eric et Jamal Napon. Malgré tout, la recrue sudcôtoise, Antoine L’Italien, a enfilé son deuxième lors d’un avantage numérique en milieu de troisième vingt pour envoyer les deux formations en prolongation.

C’est finalement le meilleur pointeur de l’Everest en saison régulière, Xavier Fournier, qui a clos le débat en période supplémentaire au compte de 4-3 malgré un désavantage numérique.

En effet, à la suite d’un jeu défensif en situation de quatre contre cinq, Xavier Fournier s’est amené seul devant le cerbère adverse pour trancher le débat.

Dans la victoire, les unités spéciales de l’Everest ont été sans faille, alors que l’avantage numérique a enfilé l’aiguille lors de ses deux occasions, tandis que le désavantage numérique a été parfait en quatre tentatives.

De son côté, Alexandre Lauzier a arrêté 28 des 31 tirs qu’il a reçus pour permettre à son équipe de remporter la partie.

Le premier match local de cette série de premier tour contre les Rangers est prévu pour le mercredi 18 mars prochain à 19 h 30 à l’aréna de Montmagny.