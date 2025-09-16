Les footballeurs de la région s’illustrent au niveau collégial et universitaire

Quinze athlètes de la région se distinguent cette saison sur la scène du football collégial et universitaire, occupant des rôles clés au sein de leur formation respective. Parmi eux, sept portent les couleurs des Faucons du Cégep Lévis en division 2, six évoluent avec les Gaulois du Cégep de La Pocatière en division 3, un s’aligne avec les Volontaires de Sherbrooke en division 2, tandis qu’un autre défend les couleurs de Bishop’s University.
Parmi ces joueurs se trouvent deux porteurs de ballon natifs de la région qui aspirent à jouer au prochain niveau. Jérémy Picard évolue avec les Faucons de Lévis, tandis que Samuel Roy porte les couleurs des Gaulois de La Pocatière.
Après seulement trois matchs, Jérémy Picard est au sommet du classement à sa position dans le collégial division 2 pour les verges au sol, avec 481. Son coéquipier, lui aussi natif de la région, François-Xavier Emond, se trouve au 3e échelon avec un total de 265 verges.
« Mon objectif cette année avec les Faucons est clair, c’est de gagner le Bol d’Or et d’être la meilleure version de moi-même à chaque performance », mentionne le natif de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Jérémy Picard.
De son côté, le porteur de ballon de La Pocatière, Samuel Roy, ne sait toujours pas s’il sera en mesure de jouer lors de la présente saison, lui qui s’est fait opérer à la fin de la dernière saison puisqu’il s’est déchiré le ménisque et les ligaments (ACL et MCL).
Malgré tout, l’an dernier, il a terminé au 3e échelon de la division 3 à son poste avec 649 verges par la course et quatre touchés, en plus d’avoir été nommé sur l’équipe d’étoiles. Son coéquipier, natif de Berthier-sur-Mer, Olivier Godbout, a quant à lui terminé 3e pour les verges par la passe avec 1339, en étant quart-arrière.
« Quant à moi, mes objectifs pour le football sont de me concentrer pour ma continuité vers l’université. J’ai toujours eu des objectifs plutôt élevés, peu importe le niveau. Alors, je ne veux pas me rendre à l’université et être un joueur de rotation. Je veux performer, et au fil des années, devenir un joueur important dans mon équipe », raconte Samuel Roy.
En excellant au niveau collégial, les deux porteurs de ballon ont les yeux tournés vers le parcours universitaire. Jérémy Picard et Samuel Roy sont d’ailleurs en pourparlers avec des formations.
« Je me fais approcher par certaines équipes universitaires pour continuer de pratiquer ma passion au prochain niveau, souligne Jérémy Picard. [...] Je vais quand même aller jouer universitaire malgré mes blessures », ajoute le porteur de ballon des Gaulois. J’ai eu la chance de bien performer à ma première année avec 1373 verges et 15 touchés. Alors c’est sûr que ma blessure a ralenti quelques universités, mais j’ai quand même quelques offres qui s’offrent à moi. »
Par ailleurs, un natif de Montmagny, Lionel Ostiguy, s’aligne avec les Gaiters de l’Université Bishop pour la présente saison. Le receveur de passes totalise 34 verges en deux parties jusqu’à présent. Son frère, Benoît Ostiguy, est lui aussi receveur de passes pour les Faucons. Il est d’ailleurs au 4e échelon pour les verges avec 274.
Pour pouvoir évoluer au football à ce niveau, les athlètes ont un horaire assez chargé et doivent travailler assez fort pour concilier football et étude. La grande majorité rallonge leurs études d’une session ou même d’une année dans l’optique d’alléger leur horaire.
« Notre horaire durant la saison est très chargé. Nous avons des pratiques et des rencontres à tous les soirs. Nous devons aussi faire deux séances de musculation pour aider notre corps à bien récupérer et conserver notre force durant la saison, et ce, sans oublier les cours durant la journée », conclut Jérémy Picard.