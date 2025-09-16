Les footballeurs de la région s’illustrent au niveau collégial et universitaire

Parmi ces joueurs se trouvent deux porteurs de ballon natifs de la région qui aspirent à jouer au prochain niveau. Jérémy Picard évolue avec les Faucons de Lévis, tandis que Samuel Roy porte les couleurs des Gaulois de La Pocatière.

Après seulement trois matchs, Jérémy Picard est au sommet du classement à sa position dans le collégial division 2 pour les verges au sol, avec 481. Son coéquipier, lui aussi natif de la région, François-Xavier Emond, se trouve au 3e échelon avec un total de 265 verges.

« Mon objectif cette année avec les Faucons est clair, c’est de gagner le Bol d’Or et d’être la meilleure version de moi-même à chaque performance », mentionne le natif de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Jérémy Picard.

De son côté, le porteur de ballon de La Pocatière, Samuel Roy, ne sait toujours pas s’il sera en mesure de jouer lors de la présente saison, lui qui s’est fait opérer à la fin de la dernière saison puisqu’il s’est déchiré le ménisque et les ligaments (ACL et MCL).

Malgré tout, l’an dernier, il a terminé au 3e échelon de la division 3 à son poste avec 649 verges par la course et quatre touchés, en plus d’avoir été nommé sur l’équipe d’étoiles. Son coéquipier, natif de Berthier-sur-Mer, Olivier Godbout, a quant à lui terminé 3e pour les verges par la passe avec 1339, en étant quart-arrière.

« Quant à moi, mes objectifs pour le football sont de me concentrer pour ma continuité vers l’université. J’ai toujours eu des objectifs plutôt élevés, peu importe le niveau. Alors, je ne veux pas me rendre à l’université et être un joueur de rotation. Je veux performer, et au fil des années, devenir un joueur important dans mon équipe », raconte Samuel Roy.