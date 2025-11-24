Une rencontre qui ne tourne pas en faveur du Caron Industries

Le Caron Industries s’est bien battu dans son seul duel de la fin de semaine. Les Magnymontois se sont inclinés 4-3 en prolongation lors de la visite du Cité Construction de Disraéli, qui affichait le dernier rang du classement avant la rencontre.
Les hommes de Martin Guérette ont rapidement dû combler un retard d’un but après un premier filet de Disraéli. Charles-Étienne Lemelin s’est chargé de niveler la marque plus tard dans le premier tiers.
Domination du #74
Après un deuxième engagement avec rien à se mettre sous la dent, Charles-Étienne Lemelin a continué de mener l’attaque avec brio en inscrivant son deuxième de la rencontre. Ça a pris moins de deux minutes avant que Disraéli réponde avec deux buts rapides. À 18 :21, Lemelin a complété son tour du chapeau, en plus de forcer la tenue d’une période supplémentaire. En prolongation, le Cité Construction a touché la cible pour défaire le Caron Industries, qui a enregistré son huitième revers.
Les représentants de la Côte-du-Sud profiteront d’un week-end de congé, avant de recevoir la visite des Beaucerons de Sainte-Marie, qui ont défait une seule fois cette saison. L’organisation du Caron Industries a annoncé que l’entrée sera gratuite exceptionnellement pour cette rencontre. Aussi, pour chaque spectateur, 10$ seront versés à La Maison d’Hélène.