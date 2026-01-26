Un nouveau programme de golf mixte au campus de Montmagny

Avec l’École secondaire Louis-Jacques-Casault et d’autres partenaires de la région, le Cégep de La Pocatière annonce l’ajout du golf mixte comme nouveau sport au sein des Gaulois de l’ITAQ. L’organisation a d’ailleurs annoncé, le jeudi 22 janvier en conférence de presse, son entraîneur, soit Justin Brochu.

« Avec l’ajout du golf comme sport d’excellence, le campus de Montmagny devient un pôle unique pour les jeunes athlètes qui souhaitent performer sans quitter leur région », explique la directrice du campus de Montmagny, Cynthia Lavoie. Pour ce faire, le programme d’une capacité maximale de huit athlètes « ne se limite pas seulement à la création d’une équipe ». « Il s’inscrit dans une vision stratégique, claire et structurée, visant à attirer des étudiants-athlètes talentueux, à assurer une transition naturelle entre le secondaire et le collégial, puis à offrir la possibilité aux jeunes de la région de poursuivre leurs études sans devoir quitter leur milieu, tout en conciliant performance sportive et réussite académique », admet Mme Lavoie.

Des partenaires de la région

Ce nouveau programme, créé en seulement quelques semaines, est le fruit d’une collaboration avec des acteurs clés du milieu, comme le Club de golf de Montmagny, l’École secondaire Louis-Jacques-Casault et la Fondation du Cégep de La Pocatière. « C’est un projet global qui tourne aux alentours de 28 000 $ afin de se lancer pour les premières années. On a trouvé un financement pour s’assurer que le programme soit pérenne pour au moins les trois premières années. [...] L’idée a été lancée en septembre. En novembre, on s’est assis et le tout s’est fait en deux semaines », explique le directeur adjoint des études et des services aux étudiants au Cégep de La Pocatière, Dave-Antony Gaudreau. D’ailleurs, le golf mixte s’adresse autant aux étudiants et étudiantes du campus de Montmagny qu’à ceux qui étudient au Cégep de La Pocatière. Au coût de 600 $ pour l’inscription, les étudiants-athlètes auront accès au Club de golf de Montmagny, au transport, à des vêtements à l’effigie des Gaulois, à un sac de golf sans les bâtons, à des repas sur la route, etc. La saison de golf commencera au début septembre et se terminera à la mi-octobre. Or, il y aura tout de même des entraînements par la suite, puisque les Gaulois vont louer la salle avec les deux simulateurs de golf à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault.

Un nouvel entraîneur