$!Un magnymontois sélectionné dans l’équipe étoile de NHL Kids

La formule de NHL Kids est la même que celle de la LNH. C’est-à-dire qu’il y a un repêchage diffusé sur les réseaux sociaux et les 12 équipes portent le nom de celles de la LNH. Également, le gagnant remporte une mini coupe Stanley.

La particularité intéressante est que les catégories d’âges sont mélangées à travers les équipes. C’est-à-dire que dans chaque groupe, il y a des jeunes de niveau peewee AAA et bantam de haut niveau. Ainsi, il est indispensable pour un 2014 d’être dans les meilleurs de son groupe d’âge pour espérer se tailler un poste pour le gros tournoi.

L’an dernier, l’ailier gauche évoluait dans la catégorie atome A avec les Alliés de Montmagny-L’Islet. Le jeune attaquant de 10 ans a été choisi parmi une soixantaine de joueurs de son âge pour être dans l’équipe d’étoile de NHL Kids, en vue du tournoi qui aura lieu à Pierrefonds. Parmi eux, seulement 12 jeunes de son âge seront repêchés par l’une des équipes et pourront prendre part au gros tournoi NHL Kids, qui aura lieu du 14 au 21 juillet.

Cet exploit pour le magnymontois sera le rendre plus confiant pour la suite de son parcours, comme l’explique son père, Simon Cloutier « Ça va lui apporter de la confiance et du cheminement pour lui permettre de sortir de sa zone de confort. Aussi ça va le faire sortir du hockey de la région et de jouer devant une plus grosse sélection en ville ».

Le processus

Simon Cloutier explique comment son fils a réussi à se tailler une place dans l’équipe étoile de NHL Kids « J’ai vu passer ça d’un contact à un autre et j’ai vu qu’il y avait des excellents joueurs qui participaient. Alors, on a envoyé une candidature en vidéo et on ne pensait pas se rendre là. Mais de ce que j’ai vu et s’il continue de bien performer, il y a des bonnes chances qu’il soit sélectionné pour le gros tournoi. Aussi, ça fait déjà trois fins de semaine de suite qu’on se rend à Montréal ».

Les meilleurs de son âge

Sélectionné par l’équipe étoile de NHL Kids, Ryan Cloutier sera confronté aux meilleurs jeunes de la province et du monde entier. Sur place, il y aura une multitude de recruteurs qui tenteront de dégoter les futures vedettes de NHL Kids. Ainsi, c’est toute une expérience que pourra vivre le jeune magnymontois, Ryan Cloutier.