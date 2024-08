Une compétition internationale pour deux nageuses du Club de Natation Montmagny

« C’est important pour moi que les athlètes du club aient un sentiment d’appartenance. Quand on entre dans le club, il faut que les nageurs sentent qu’on est une équipe. Je vois ça comme une formation américaine, tu entres à la piscine et il y a un gros logo de l’équipe avec un sentiment très fort d’appartenance », explique l’entraineur-chef, Yvon Rivest, sur sa philosophie concernant le Club de Natation Montmagny.

Tout dépendant des athlètes, la saison commence dès septembre et elle peut s’étaler jusqu’au mois d’août dans certains cas. Durant l’année, les sportifs de haut niveau doivent s’entrainer plusieurs fois par semaine dans la piscine et au gymnase. L’entraineur-chef Yvon Rivest indique que pour la prochaine saison, il a apporté quelques changements à la façon de faire du club « J’ai refait la structure au complet cette année car auparavant, il y avait un certain manquement. Mon but est que notre école de natation fonctionne très bien et que les jeunes aient les cours adéquats pour eux. Par exemple, j’ai changé les tests d’aptitude pour mieux classer les plus petits ».

Cette saison, deux jeunes recrues du Club de Natation Montmagny dans la catégorie provinciale se sont surpassées en participant à une compétition internationale à Montréal. Marianne Couture et Éliane Lajeunesse ont nagé lors de ce championnat de niveau « olympique », ajoute Yvon Rivest.

Le vétéran du club, Alexis Morneau, a tout récemment terminé sa carrière à Montmagny. Celui-ci a réalisé deux exploits au sein de l’équipe. Il a battu deux anciens records du club, soit le 50 mètres libre et le 100 mètres libre. Son entraineur Yvon Rivest n’avait que de bons mots à dire sur sa dernière année

« Il a connu une saison remarquable. Depuis que je suis son entraineur, il a battu de nombreux records, gagné plusieurs bonnes compétitions et il a fini ça en beauté ».

Dans le futur, Yvon Rivest aimerait organiser quelque chose de spécial pour ses

athlètes, comme il l’explique « Je veux amener une athlète de haut niveau pour qu’elle vienne passer une soirée ici à Montmagny avec les nageurs et discuter. Ça va mettre beaucoup de feu dans leurs yeux, c’est une façon de les encourager ».