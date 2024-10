La Maison Rousseau ferme ses portes

Cynthia Bourgault, cheffe-propriétaire du restaurant magnymontois La Maison Rousseau, a annoncé le dimanche 20 octobre 2024 sur les réseaux sociaux qu’elle fermait les portes de son établissement après 13 ans d’exploitation.

« J’ai rendu les clés, mais pas mon tablier. J’ai perdu ma maison, celle avec laquelle je vous ai accueillis avec ma cuisine et avec mes bonnes intentions pendant 13 années. La situation était devenue trop difficile et j’ai décidé de laisser à d’autres, qui auront plus de soutien que nous pour la sauvegarde de cette belle maison », a-t-elle déclaré.

L’édifice historique de la rue Saint-Jean-Baptiste Est, qui comprend un restaurant et huit chambres d’hôtes, est maintenant à vendre.

