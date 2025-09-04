Premiers pas vers un nouveau développement domiciliaire à Montmagny

Jean Gendreau est le premier propriétaire à accepter de vendre sa parcelle de terrain à la Ville pour permettre la réalisation de ce projet. D’une superficie totale d’environ 64 000 m2, la transaction pour le terrain serait d’un montant de 650 000 $.

M. Laurin souligne qu’il y a encore plusieurs étapes à franchir avant d’en arriver à la construction de nouvelles résidences dans le secteur, notamment la réalisation d’études environnementales, mais qu’il s’agit d’un premier pas majeur vers ce projet qui est discuté depuis déjà plusieurs années.

Rappelons qu’une bonne partie du territoire occupé par la Ville de Montmagny est considérée comme étant une zone agricole. Les parcelles de terrain que souhaite acquérir la Ville sont parmi les dernières disponibles à la construction d’un nouveau quartier sans devoir avoir recours à une demande de changement de zonage à la CPTAQ.