12 entreprises et 2 écoles passent au niveau régional du Défi OSEntreprendre

Plusieurs catégories sont disponibles au Défi OSEntreprendre. Il y a d’abord un volet pour les projets scolaires qui les séparent des entreprises. Deux écoles de Montmagny sont lauréates. Premièrement, dans la catégorie Adaptation scolaire – Primaire, le projet Zen et coloré de l’École Beaubien est sélectionné. Ensuite, dans la catégorie Adaptation scolaire – Secondaire, Fil en bulle et tralala de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault est choisi.

Volet Création d’entreprise :

Dans la catégorie Commerce, la nouvelle boutique d’idées cadeaux Lune et Merveilles qui ouvrira le 26 avril à Montmagny est lauréate.

En Économie sociale, Coopérative Les Néo-Anciens est gagnante dans la MRC de L’Islet. Il s’agit d’une coopérative d’artisans qui se passionnent pour les savoir-faire ancestraux comme le travail du bois et tannage de peaux.

Dans la catégorie Exploitation, transformation, production, le lauréat de la MRC de L’Islet est Filature T&O inc., une nouvelle entreprise de filatures et de fibres naturelles. Pour la MRC de Montmagny, Jardin de Flore a été choisie. Il s’agit d’une entreprise qui se spécialise dans la transformation alimentaire et les légumes lactofermentés.

En Innovation technologique et technique, on retrouve Studio 3B de Saint-Jean-Port-Joli qui œuvre dans le domaine de la modélisation en trois dimensions et de l’expérience en réalité virtuelle.

Pour Services aux entreprises, le lauréat de la MRC de Montmagny est Curiosité Productive qui travaille avec les entrepreneurs pour les guider dans l’atteinte de leurs objectifs avec une vision moderne et holistique. Du côté de la MRC de L’Islet, Stratégies d’affaires MR est une entreprise qui se spécialise dans la planification stratégique pour les entrepreneurs.

Dans la catégorie Services aux individus, Pizzéria Péppé & Co de Montmagny qui offre des pizzas personnalisées sur le pouce a été sélectionnée. Rose Végane Alimentation dans la MRC de L’Islet est une entreprise qui prépare des desserts végétaliens crus.

Volet Faire affaire ensemble

Faire affaires ensembles est le volet du concours qui met en lumière les entreprises qui travaillent en collaboration avec d’autres entrepreneurs québécois, par exemple en utilisant des fournisseurs locaux. Dans la MRC de Montmagny, le Bistreau d’érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard est le lauréat alors que, dans la MRC de L’Islet, il s’agit des Arrêts gourmands Région L’Islet.