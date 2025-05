15 mois de prison pour avoir volé la première fois d’une adolescente

Le père de la jeune fille la dépose chez la personne qui était alors son copain. Elle prévoyait passer la nuit chez lui, possiblement avoir une relation sexuelle avec lui. La soirée a progressé, il y a eu des rapprochements entre les deux individus. La jeune fille a alors commencé à être nerveuse et a exprimé son inconfort à son partenaire. Ce dernier lui aurait répondu qu’il était normal d’être nerveuse à sa première fois, mais que ça serait passager. L’adolescente aurait alors demandé d’arrêter, mais l’homme l’aurait forcé à avoir une relation sexuelle complète avec lui. Entre la soirée et le lendemain, trois autres incidents se seraient produits. La jeune fille aurait appelé une amie de sa mère en pleurant pour qu’elle vienne la chercher.

Lors de l’imposition de la peine, la victime a déposé une déclaration écrite à la Cour, mais ne souhaitait pas témoigner devant le délinquant. La mère de la jeune fille s’est toutefois présentée devant lui. « Tu l’as brisé et elle ne sera plus jamais la même. Tu lui as volé sa toute première fois, son innocence et sa confiance entre autres. Tu penses peut-être que ça s’arrête là, mais détrompe-toi. Tes gestes ont eu un impact sur toute notre famille. » Elle a également dit devoir maintenant vivre avec la culpabilité d’avoir donné la permission à sa fille d’aller chez son copain ce jour-là.

Le dossier a eu un long processus judiciaire avec près de 20 apparitions à la Cour, selon le procureur Me Jérémy Lamonde. Cinq séances de facilitation entre les parties se sont conclues sans succès, une date de procès avait été fixée en février dernier. Le délinquant avait finalement choisi de plaider coupable au chef d’accusation de contacts sexuels. La mère de la victime a d’ailleurs déploré la longueur du processus et toute l’anxiété qu’il a engendré pour sa famille. Elle a souligné le courage de sa fille malgré tout. « Il n’a jamais été question pour elle d’abandonner. Elle s’est tenue debout jusqu’à la fin pour que justice lui soit rendue. »

La peine reçue est une suggestion des deux avocats dans le dossier qui a été retenue par le juge. Il s’agit d’une peine de détention de 15 mois suivie d’une probation de trois ans. Il devra également suivre les thérapies jugées nécessaires par son agent de probation. En effet, Me Lamonde souligne que les faits de l’affaire montrent que l’homme aurait peut-être une problématique au niveau de sa compréhension de la notion de consentement.

À noter que l’identité de l’homme n’est pas divulguée dans l’article afin de protéger celle de la victime.