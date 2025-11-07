Début de la formation en sauvetage nautique pour les pompiers de Montmagny

Une vingtaine de pompiers du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny entameront prochainement un parcours de formations en sauvetage nautique. À terme, le personnel aura acquis les compétences pour intervenir de manière sécuritaire et efficace sur les plans d’eau lors de situations d’urgence. La première formation, « Intervention nautique d’urgence », se déroulera à la piscine Guylaine-Cloutier et permettra de développer les habiletés nécessaires pour amorcer la transition vers le sauvetage en milieu naturel et les formations avancées.

Puis, au cours de l’hiver et du printemps, les pompiers réaliseront deux formations avancées, dont les exercices pratiques se dérouleront dans le secteur du bassin de la rivière du Sud où ils pourraient être aperçus par des citoyens. La Ville avisera la population lors des entraînements extérieurs au moment opportun pour éviter la confusion, l’inquiétude ou des appels inutiles. L’ensemble de ces formations avancées sera dispensé par des entreprises homologuées par l’École nationale des pompiers du Québec.