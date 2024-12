Pour la période financière allant jusqu’au 6 octobre dernier, la coopérative présente un chiffre d’affaires de 44 284 489 $, soit une augmentation d’environ 1,7 M$ par rapport à la période précédente. Davantage de transactions ont été conclues, pour atteindre 888 529 au cours de l’année financière 2023-2024.

Un montant total de 243 145 $ a été investi pour les deux succursales de la coopérative. Pour le Magasin Coop IGA Extra de Montmagny, cela représente un nouveau système de caisse et de nouvelles balances, des travaux au niveau de la hotte dans le département du prêt-à-manger et la réparation de la brique en devanture du bâtiment. Pour Les Marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace, les investissements sont l’achat d’un nouveau four et d’étuves, d’un nouveau système de caméra, le changement d’un compresseur et d’un évaporateur et l’installation d’une thermopompe.

Un total de 99 800 $ a été distribué parmi plus de 55 organismes. Le directeur général Francis Rouleau a d’ailleurs partagé aux membres que la coopérative recevait entre 10 à 20 demandes de commandite par semaine et qu’elle répond de manière positive à une très grande partie d’entre elles à condition que la demande et les délais soient raisonnables.

Ristourne de 1,3 %

La proposition du CA d’une ristourne de 1,3%, soit 368 297 $ a été accepté à l’unanimité par les membres de la coopérative. À titre de comparaison, la ristourne était de 1,15 % ou 316 514 $ l’an dernier.

En raison du conflit de travail chez Poste Canada, il sera possible pour les membres souhaitant le faire de passer chercher son bon d’achat les 18 et 19 décembre prochain près du bistro à l’intérieur de la succursale de Montmagny. Les enveloppes restantes seront envoyées par la poste dès que possible.

Restructuration des rayons

Un représentant de Sobeys était présent à l’assemblée pour présenter aux des projets qui intégreront prochainement les épiceries. Ils seront financés par l’entreprise à concurrence de 40 000 $, montant qui n’aurait pas été dépassé par les succursales qui ont mis en place ces modifications actuellement.

Premièrement, afin que les employés puissent passer plus de temps sur d’autres tâches, des étiquettes électroniques seront installées dans les rayons.

Ensuite, il est prévu que les rayons soient réorganisés selon les propositions d’un logiciel qui analyse les habitudes d’achat spécifiques dans chaque magasin Sobeys. Une cinquantaine de succursales aurait implanté le projet et les résultats seraient prometteurs selon le représentant.

Changement au conseil d’administration

Trois administrateurs atteignaient la fin de leur mandat au conseil d’administration cette année, soit Paolo Paradis, l’actuel président, Michel Ouellet et Vincent Coulombe. Deux ont déposé à nouveau leur candidature pour solliciter un autre mandat de trois ans, soit Paolo Paradis et Vincent Coulombe. Michel Ouellet a pris la décision de se retirer après 12 ans au sein du conseil. La candidature de Mélanie Morin avait également été reçue. Comme le nombre de candidatures correspondait au nombre de sièges disponibles, les administrateurs ont été élus par acclamation.

De nouveaux règlements généraux ont été adoptés par les membres lors d’une séance extraordinaire présentée avant l’assemblée générale. Parmi ceux-ci, on note que le conseil passera de onze administrateurs à neuf, principalement car il s’agissait du nombre actuel et qu’il serait difficile de recruter des gens qui souhaitent s’impliquer bénévolement au sein d’un conseil d’administration. Les membres ont également adopté le nouveau règlement qui permet au conseil de recruter un représentant jeunesse s’il le souhaite. Ce dernier siègera avec eux, mais n’aura pas de droit de vote. Selon le directeur Francis Rouleau, il s’agit d’une initiative qui vise à encourager des gens plus jeunes à s’impliquer dans un conseil d’administration pour qu’ils aient davantage l’ambition de devenir administrateurs dans l’avenir.