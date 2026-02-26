Bilan d’essence 2025 : Chaudière-Appalaches parmi la moyenne des régions

Dans son plus récent bilan concernant le prix de l’essence, CAA Québec conclut que l’année 2025 a été marquée par une baisse généralisée des prix affichés à la pompe. La région de Chaudière-Appalaches se place notamment dans la moyenne avec un prix moyen de 152,9 ¢/L selon les données publiées par la Régie de l’énergie.

Selon les données recueillies par le porte-parole de CAA Québec, Simon Bourassa, dans la dernière année, il y a eu une baisse de 6,3 % comparativement à 2024 où le prix à la pompe était d’environ 163,2 ¢/L dans la région. « La moyenne au Québec est de 5,8 %, donc Chaudière-Appalaches est vraiment dans cet échelon », admet-il. Cette baisse s’expliquerait en grande partie par la diminution des indicateurs pétroliers, dont le WTI et le Brent, ainsi que celui de l’essence raffinée. D’ailleurs, les essenceries situées à Québec et Sherbrooke auraient aussi été moins gourmandes avec des marges au détail moyennes en baisse de 34,5 % et de 13,8 % selon le communiqué.

Saint-Pamphile, un cas particulier

La région ayant le prix moyen le plus bas à la pompe en 2025 est le Saguenay–Lac-Saint-Jean avec une moyenne de 142,9 ¢/L. De son côté, sans avoir les chiffres précis et exacts, la municipalité de Saint-Pamphile, tout comme celles proches des lignes américaines, affiche des prix beaucoup plus bas que les autres endroits au Québec. « En fait, ce n’est pas une donnée qu’on considère, car c’est comme ça pour tous les marchés frontaliers. [...] C’est parce qu’il y a un rabais qui est accordé sur le litre d’essence pour les marchés limitrophes, qui est offert par le gouvernement du Québec. Autrement dit, on taxe probablement moins. Ces marchés profitent d’un litre d’essence moins cher qu’ailleurs dans la province pour être plus compétitifs », confie M. Bourassa.

Une baisse des marges au détail

Dans la région de Chaudière-Appalaches en 2024, les marges au détail moyennes tournaient autour de 12 sous le litre. En 2025, les marges étaient aux alentours de 9 sous, soit une baisse de 25 %. Il est d’ailleurs pratiquement impossible de savoir à l’avance si les prix à la pompe continueront d’être en baisse en 2026. « C’est un peu présomptueux de faire des prévisions pour la prochaine année. C’est facile de faire des bilans quand on a les chiffres de l’année d’avant. C’est un petit peu plus compliqué pour ce qui est à venir, notamment avec des considérations hors marché, comme la géopolitique », explique Simon Bourassa.

Mythe ou réalité ?