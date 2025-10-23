BMR de Montmagny reçoit le prix du meilleur leader communautaire au pays

La 33e édition des Outstanding Retailer Awards visait à honorer les meilleurs détaillants du secteur de la rénovation résidentielle au Canada. Huit prix ont été remis allant de la meilleure quincaillerie au meilleur esprit d’équipe. Le BMR Avantis Montmagny s’est vu remettre le Prix du leader communautaire Marc Robichaud. Il vise à célébrer les contributions, événements et les dons exceptionnels faits par les membres du personnel, les directeurs et les propriétaires de magasin pour la communauté qu’ils servent. Le magasin de Montmagny s’est distingué grâce à la campagne Coopère-Don d’Avantis, dont l’édition 2025 a remis 90 000$, et son implication dans différentes initiatives, notamment la Murale Avantis du 375e de la Ville de Montmagny et le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny. Les gagnants ont été choisis parmi les candidatures reçues d’un peu partout au pays. (LOB)