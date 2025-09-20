Cap-Saint-Ignace : Cinq élus municipaux confirment leur intention de se représenter aux élections

En vue des élections générales du 2 novembre 2025, cinq élus municipaux de Cap-Saint-Ignace ont choisi de renouveler leur engagement envers la communauté en confirmant leur intention de se porter candidats.

Ces élus soulignent l’atmosphère d’harmonie et de respect qui caractérise le fonctionnement du conseil actuel. Les discussions et les décisions se prennent dans un climat ouvert, où la recherche du bien commun prime toujours sur les intérêts individuels.

Cette dynamique positive se reflète également lors des assemblées publiques, où les citoyens participent avec respect, que ce soit pour proposer des idées, obtenir des précisions ou poser des questions.

Les élus tiennent à remercier chaleureusement deux piliers qui se retirent de la vie politique municipale:

- Jocelyne Caron, qui, en tant que mairesse depuis 12 ans, a guidé Cap-Saint-Ignace avec vision et détermination.

- Gaétan Bélanger, pour ses 12 années de dévouement au service de la communauté.

Leur contribution a marqué durablement le développement et la vitalité de la municipalité.

« Nous avons choisi de poursuivre notre engagement parce que nous croyons profondément à l’importance d’un conseil municipal où les échanges se font dans le respect et l’écoute, dans le meilleur intérêt des citoyens. C’est ensemble, pour la population de Cap-Saint-Ignace, que nous souhaitons continuer à bâtir une communauté forte, accueillante et tournée vers l’avenir », mentionnent les cinq candidats sortants de Cap-Saint-Ignace.

Chacun renouvelle son engagement à titre individuel, siégeant comme des collègues unis par la volonté commune de servir le bien-être collectif. Leur démarche se veut une invitation: tout citoyen de Cap-Saint-Ignace qui souhaite contribuer à la vie démocratique est encouragé à poser sa candidature.