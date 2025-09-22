Trois sauveteuses reçoivent une distinction honorifique

Le courage dont ont fait preuve trois sauveteuses de Montmagny, le 23 octobre 2024 dernier à la piscine Guylaine-Cloutier, a été salué par la Société de sauvetage du Québec (SSQ).

Lors de son forum annuel tenu à Montréal le 6 septembre dernier, l’organisme a remis une distinction honorifique à Louise Pelletier-Proulx, Marie-Pier Landry et Victoria Deschênes pour leur intervention auprès de Nicolas Gaudreau.

La Ville de Montmagny avait d’ailleurs tenu à souligner leur héroïsme plus tôt cette année lors d’une activité de reconnaissance. (LOB)