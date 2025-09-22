Personnes en situation de handicap : un premier plan d’action

Pionnière en matière d’inclusion, la Ville a franchi une nouvelle étape dans son leadership régional en adoptant, lors de la séance du conseil municipal du 15 septembre dernier, son Plan d’action 2026 à l’égard des personnes en situation de handicap. Cette initiative concrétise l’engagement pris l’an dernier lors de l’adoption de sa Politique d’égalité EDI – une première en Chaudière-Appalaches – et témoigne de la volonté municipale de transformer durablement l’accessibilité urbaine.

Une obligation légale transformée en opportunité d’innovation sociale

La Loi assujettit désormais les municipalités de 10 000 habitants et plus à l’obligation de produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées. Auparavant réservée aux municipalités de 15 000 habitants et plus, cette nouvelle disposition élargit le nombre d’acteurs municipaux engagés à rendre leur communauté plus inclusive et accessible, renforçant ainsi la démocratie locale et favorisant la pleine participation des personnes handicapées.

Une démarche collaborative au cœur de l’action