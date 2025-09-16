De nouvelles conventions collectives pour les employés municipaux

La Ville de Montmagny et le syndicat représentant les employés cols blancs et cols bleus ont officiellement signé, le 12 septembre, leurs nouvelles conventions collectives respectives, couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029.

Ces ententes, approuvées à 80 % par les cols blancs et à 87 % par les cols bleus lors d’une assemblée générale tenue le 8 juillet dernier, témoignent de la confiance des employés envers les conditions proposées.

Le conseil municipal a pour sa part entériné les ententes lors de sa séance publique du 25 août dernier.