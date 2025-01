De nouveaux fonds pour soutenir les PME

Les trois nouveaux fonds du CAE Montmagny-L’Islet sont disponibles dès maintenant, selon la directrice générale Mireille Thibault. Ces derniers permettront à l’organisme de faire davantage de prêts aux entreprises de la région, avec des modalités plus avantageuses qu’avec les institutions financières seulement.

« Stratégie transfert » s’adresse aux entrepreneurs dans le processus de reprise d’une entreprise. Il peut s’agir de n’importe quel type de transfert, qu’il soit familial, à l’interne ou d’une acquisition par des tiers. Ce fonds vise à diminuer l’impact des obstacles financiers dans le processus de repreneuriat.

« Stratégie verte » est un fonds qui sert à l’accélération de l’adoption de pratiques écoresponsables dans les entreprises. Le CAE souhaite encourager les entreprises à investir dans des projets verts, pour diminuer leur empreinte écologique, mais aussi pour faire des économies à long terme et pour répondes aux attentes grandissantes en matière de durabilité.

« Stratégie numérique » vise à continuer la transformation numérique dans les entreprises. Les projets peuvent toucher à plusieurs secteurs technologiques, comme la robotisation, l’automatisation ou encore le renforcement de la cybersécurité.

« Ces fonds sont offerts aux entrepreneurs des régions de Montmagny et de L’Islet et ils répondent à des besoins spécifiques, mais très présents en ce moment. [...] Pour la relève, une étude montre que ce n’est pas l’intérêt le problème, mais le manque de financement », souligne Mme Thibault. Elle ajoute que le CAE offre un service personnalisé en plus des frais, permettant aux entrepreneurs d’obtenir un accompagnement de la part de l’équipe.

Congé d’intérêts

Les prêts accordés dans le cadre de ces nouveaux fonds sont de 5 000 $ à 50 000 $. Mme Thibault les considère comme particulièrement avantageux, car ils comprennent un congé d’intérêts de deux ans. Elle explique que cela peut représenter plusieurs milliers de dollars économisés en intérêts selon la grosseur du prêt. Un moratoire en capital pour une certaine période peut ensuite être offert. La directrice souligne également que les taux d’intérêt offerts sont beaucoup plus avantageux que ceux qu’il est présentement possible d’obtenir auprès des institutions financières.

Il est aussi possible de combiner ces fonds entre eux afin d’aller chercher des montants supplémentaires ou encore de les combiner à un fonds déjà existant au CAE Montmagny-L’Islet.