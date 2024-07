Des parents en guérilla judiciaire

De l’union de Karine* et de Patrick* nait Sarah* en 2017. Après la séparation des géniteurs en décembre 2018, la mère obtient la garde exclusive de l’enfant et l’autorisation de déménager avec celle-ci dans une municipalité de la Côte-du-Sud. Quant à lui, le père se voit octroyer des droits de visite de fin de semaine et des accès virtuels par visioconférence la semaine.

À partir de l’automne 2019, la relation entre les parents se détériore substantiellement. Insatisfait du déroulement de ses droits d’accès, Patrick introduit successivement en cour dix demandes en outrage contre Karine, alléguant le non-respect du jugement de garde.

Or, celles-ci sont rejetées en bloc par un tribunal en 2020, qui qualifie déjà le dossier de « gâchis colossal ». Le père ne s’arrête pas là. En 2021, il demande à un juge de réviser l’ordonnance de garde de 2019, ce qui lui est refusé. Toujours insatisfait, il porte la cause en appel. Or, encore une fois, les magistrats refusent sa demande. Au fil du temps, les parties doivent faire appel à 20 reprises aux forces policières.

Malheureusement, ce litige acrimonieux entre adultes ne fait qu’une victime: Sarah. Alors que Patrick l’enferme dans sa voiture à la fin de ses droits d’accès afin que son temps de visite soit respecté à la seconde près, Karine met unilatéralement fin à ses contacts en personne avec son père en 2022, justifiant sa position par des comportements inappropriés de ce dernier.

Dans ce contexte, l’homme dépose une nouvelle demande de modification de la garde devant la Cour supérieure du Québec du district de Montmagny en décembre 2022, laquelle a engendré le jugement récent du juge Philippe Cantin.