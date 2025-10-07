La billetterie mobile fait le tour du Québec

La billetterie mobile déployée dans la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet, a brillé, sur la scène provinciale, lors du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Présentée dans le cadre du panel « Collaboration en matière de développement local: SADC et CAE et services de développement des MRC, cette innovation locale a suscité l’intérêt d’élus et d’acteurs du développement économique venus de toutes les régions du Québec.

Lors de cette discussion animée par M. Pascal Harvey, PDG du Réseau des SADC et CAE, Mme Mireille Thibault, directrice générale du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny–L’Islet a présenté le projet.

Elle était accompagnée de M. Frédéric Jean, préfet de la MRC de Montmagny, qui a participé au panel et de M. Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet présent dans la salle pour appuyer cette initiative.

Née pour répondre aux défis des territoires éloignés des centres urbains, la billetterie mobile s’attaque à la découverture cellulaire, au vieillissement de la population, aux limites de littératie numérique et à l’isolement en milieu rural.

Ce projet a vu le jour grâce à un partenariat entre le CAE Montmagny–L’Islet, Les Arts de la scène à Montmagny, le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli et le Dépanneur Voisin Famille Simard à Saint-Pamphile.

Grâce à des guichets portatifs installés dans des commerces de proximité et des lieux stratégiques, la billetterie mobile permet d’élargir l’accès à la culture et au sport. Elle assure une accessibilité universelle et stimule l’achalandage dans les commerces locaux.

La billetterie mobile facilite la participation culturelle et sportive tout en générant des retombées locales : plus d’achalandage, des achats spontanés et un maillage fort entre culture, sport et commerce local.

Pour les organisateurs, la billetterie mobile représente un outil de gestion sécuritaire et moderne, permettant de mieux connaître la provenance de leur public, de communiquer efficacement avec les spectateurs et de limiter les risques de fraude et de manipulation d’argent comptant. (LOB)