La Maison des aînés attendra-elle encore 20 ans?

Le bâtiment qui accueille présentement le CHSLD de Montmagny daterait de 1896. Il a eu plusieurs usages à travers les décennies, y compris celui d’orphelinat, avant de finalement être converti pour offrir des soins aux personnes âgées. Selon la mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, plusieurs améliorations lui ont été apportées et il est le plus sécuritaire qu’il peut l’être, mais le bâtiment à de nombreuses limitations. En effet, son emplacement empêche son agrandissement ou l’aménagement d’une zone de vie extérieure, il est impossible d’améliorer les accès aux étages, l’ascenseur tombe en panne pendant plusieurs semaines à l’occasion et les couloirs sont trop étroits.

Elle souligne que la construction de la nouvelle Maison des aînés qui serait située sur l’avenue Côté à Montmagny permettrait la relocalisation des résidents du CHSLD actuel et l’ouverture de nouvelles places. Elle précise que certaines places dans ce nouvel établissement pourraient être réservées aux personnes en situation de handicaps qui ont besoin d’hébergement. Rappelons que 96 lits sont prévus pour ce nouveau bâtiment selon le projet annoncé en 2021 et que Montmagny-L’Islet a une moyenne d’âge plus élevée que la moyenne provinciale.

Selon Gabrielle Brisebois, il s’agit de la troisième année que la Ville de Montmagny adopte une résolution pour appuyer de nouveau le projet et faire valoir son importance pour la communauté. Elle croit toutefois qu’il est critique de le faire à nouveau cette année, car le Programme québécois des infrastructures (PQI) sera renouvelé en avril prochain. Elle craint que, si le projet demeure à sa phase actuelle, soit « planification », avant les prochaines élections, un nouveau gouvernement qui arriverait au pouvoir avant que les sommes soient promises puisse le retarder davantage ou demander de nouveaux plans. Elle ajoute que tout est prêt à aller de l’avant avec l’appel d’offres dans le dossier, seul le financement est absent.

Rappelons que l’appellation « maison des aînés et maisons alternatives » est la nouvelle mouture des Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) proposée par le gouvernement en place. Elles seraient davantage axées sur la qualité du milieu de vie. La formule aurait toutefois été revue dans les dernières années afin de mieux correspondre aux besoins des milieux et de réduire le coût de certains projets.