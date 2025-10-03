Le Comité des usagers Montmagny–L’Islet rafle deux prix provinciaux d’excellence

Lors du congrès annuel du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), le Comité des usagers Montmagny–L’Islet s’est illustré en remportant deux des quatre Prix RPCU de l’Excellence, dans les catégories Défense des droits et Promotion.

Ces prix reconnaissent des actions exemplaires menées en cohérence avec les fonctions légales des comités (information, promotion, défense des droits et accompagnement).

Défense des droits – CHSLD de Saint‑Eugène

Le prix souligne la vigilance et la persévérance du comité de résidents de Saint‑Eugène, appuyé par le Comité des usagers, à la suite du retrait du poste de cuisinière et du passage à des repas sous vide en mai 2024.

Face aux problèmes de quantité, de texture et de température, le comité a documenté la situation deux fois par jour, demandé des rencontres, soutenu des plaintes et suivi l’implantation de correctifs.

Résultats : ajout d’un autoclave, meilleure formation du personnel, plan d’action en cas d’interruption et amélioration mesurée de la satisfaction des résidents au printemps 2025.

Promotion – Encart des droits et rapport de recommandations

À partir d’une collecte de plus de 100 appels sur trois mois, le Comité a produit un rapport de dix pages, diffusé largement pendant la Semaine des droits (novembre 2024), pour outiller les partenaires.

Des retombées concrètes s’en sont suivies : registre des offres de transport, diffusion d’un bottin des services aux aînés, ajustements dans les pratiques d’information et travaux de concertation avec les milieux.