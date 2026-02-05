Meurtre à Cap-Saint-Ignace : Deux arrestations dans le dossier

Les enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec annonce avoir procéder, le 5 février, à deux arrestations relativement au meurtre d’Yves Guillemette, de Cap-Saint-Ignace qui était survenu le 30 décembre à Cap-Saint-Ignace.

Une femme dans la quarantaine et un homme dans la trentaine ont été arrêtés, sans mandat pour meurtre. Ils sont actuellement interrogés par les enquêteurs. Des perquisitions sont en cours dans leurs lieux de résidence respectifs et l’enquête se poursuit dans ce dossier. L’identité des deux suspects n’est pas révélée pour le moment.

Rappelons que le 30 décembre 2025, le corps d’un homme avait été retrouvé à l’extérieur de sa résidence sur la route du Petit-Cap, à Cap-St-Ignace. Celui-ci a été formellement identifié plus tard comme étant Yves Guillemette, 59 ans.