Plus d’un million de dollars par année pour les victimes de l’alcool au volant

Selon des documents transmis par la SAAQ au Journal dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, l’organisme a versé en moyenne 1 067 500 $ par année entre 2018 et 2021 inclusivement en indemnisations aux usagers de la route impliqués dans un accident causé par l’alcool au volant dans les MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet. Les données pour 2022 ne sont pas encore disponibles.

À l’échelle de l’ensemble de la province du Québec, durant la même période, ces indemnisations lui ont coûté en moyenne 42 150 000 $ par année.

Ainsi, la part des trois MRC de la Côte-du-Sud représente environ 2,5 % de ce montant, ce qui constitue une forte surreprésentation, car, avec ses 77 770 habitants, elles ne comptent que 0,9 % de la population québécoise.

De plus, Me Nathalie Jacques, directrice du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels/Affaires juridiques de la SAAQ, effectue une mise en garde. « Les policiers doivent remplir le rapport complémentaire pour les accidents causant des blessures corporelles. Ils peuvent y inscrire les causes probables ayant contribué à l’accident, notamment les facultés affaiblies par l’alcool. Cette donnée n’est pas toujours fiable, notamment dans les cas d’accidents où les policiers ne se sont pas déplacés ou que le rapport complémentaire n’a pas été rempli, alors ils n’ont pu être pris en considération. Par conséquent, les montants qui suivent pourraient être sous-

estimés », indique-t-elle dans sa réponse transmise au Journal.

Geneviève Perron, porte-parole et relationniste de la SAAQ, rappelle que le régime public d’assurance automobile du Québec offre divers types d’indemnité en cas d’accident de la route. Il offre des compensations financières notamment pour des pertes pécuniaires et non pécuniaires, pour des soins de santé, pour l’adaptation d’une résidence et l’aide à domicile, pour la réinsertion professionnelle ainsi que pour les médicaments et autres fournitures.