Une classe nature pour pallier la défavorisation

Trois classes de l’école primaire Beaubien vivront une expérience unique au mois de juin. L’établissement a été retenu par la Fondation des Camps Odyssée et le Café-Bistro au Coin du Monde afin de vivre une classe nature. Ils passeront deux jours et une nuitée au camp Trois-Saumons.

Les yeux des jeunes magnymontois pétillaient lorsqu’on leur a annoncé qu’ils étaient les gagnants du concours « Un séjour pour grandir ». L’excitation et les questions étaient aussi au rendez-vous concernant les activités qu’ils pourront faire. Les élèves de deux classes d’adaptation scolaire et d’une de première et deuxième année ont déjà hâte de franchir les portes de l’autobus avec leur sac de couchage afin d’explorer le lac Trois-Saumons en rabaska, pratiquer l’escalade, l’hébertisme et de se raconter des histoires.

Un besoin à Beaubien

L’établissement scolaire a été choisi afin de combler des besoins et de surmonter des défis sociaux. L’école de 210 élèves en date de 2023 figure avec un indice de défavorisation important à 7,74, un chiffre qui correspond à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près du seuil de faible revenu ou sous celui-ci. C’est dans cette optique que la direction, le groupe d’enseignants et la Fondation des Camps Odyssées, qui a pour mission d’assurer la formation et l’éducation de la jeunesse et de rendre les expériences en camp accessible, ont voulu offrir cette initiative, une première pour la fondation. Selon des recherches effectuées et rapportées par l’organisme, 90% des jeunes d’un milieu défavorisé ayant participé à un séjour éducatif en nature apportent une amélioration de la motivation et de l’attention en classe.

Une première expérience

Il s’agit d’une grande première pour la Fondation d’amener des élèves dans le cadre de leur cours pour une nuitée selon la directrice générale de la Fondation des Camps Odyssée, Émilie Têtu. L’activité commence déjà à faire des jaloux ailleurs au Québec alors que d’autres régions sont intéressées à ce que le même concept soit réalisé. Dans la région, une deuxième édition est déjà envisagée.

Campagne de financement