Alex Barré-Boulet récolte son premier point avec l’Avalanche

Barré-Boulet a été rappelé quelques heures avant la rencontre. L’attaquant Valeri Nichushkin a été laissé de côté en raison d’une blessure au haut du corps.

Sur sa première présence, l’ancien de l’organisation des Canadiens s’est chargé de l’entrée de zone en effectuant une passe vers Parker Kelly, qui a ensuite remis à Cale Makar. Ce dernier a lancé vers le filet. Kelly a fait dévier pour ouvrir la marque de la rencontre. Alex Barré-Boulet a terminé la rencontre avec 3:46 de temps de glace pour huit présences ainsi que deux mises en échec. Il était jumelé avec le Russe Zakhar Bardakov et le Tchèque Ivan Ivan. Le Colorado l’a emporté 5-2 au Ball Arena de Denver.

Le natif de Montmagny a été réaffecté aux Eagles du Colorado dans la Ligue américaine tout de suite après la rencontre. Barré-Boulet connaît une excellente saison avec cette formation avec 37 points en 36 matchs. Il figure au 7e rang des meilleurs pointeurs de la ligue.