Alexandre Lauzier se lève, l’Everest s’incline à deux reprises

« Les cinq premières minutes, les joueurs ont exécuté ce qu’on avait demandé dans le plan de match avant la partie. Je nous ai trouvé solides et efficaces au niveau du système. Puis, ils ont été capables de marquer deux buts rapidement et j’ai senti qu’on a plié », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent, à la suite du match de dimanche.

D’abord sur la route contre le Titan de Princeville, les locaux ont rapidement pris les devants, mais Anthony Hamelin a nivelé la marque avec son quatrième de la campagne. En milieu de période, le Titan a repris les devants par l’entremise de David-Alexandre Coulombe. Or, les visiteurs ont répliqué avec deux buts gracieuseté de Xavier Fournier et de Victor Poulin pour retraiter au vestiaire avec une avance d’un but.

Malgré le vent dans les voiles, l’Everest s’est complètement effondré lors du second vingt. En effet, le Titan a enchaîné avec une poussée de quatre filets, dont trois en avantage numérique, pour prendre les devants 6-3.

Lors du dernier tiers, Xavier Fournier a enfilé son deuxième de la joute, et ce, en avantage numérique pour donner un peu d’espoir à ses coéquipiers, mais en vain. Les locaux ont ajouté un septième but dans un filet désert lors d’un avantage numérique pour s’emparer de la victoire par la marque de 7-4.

Une chance de rebondir

De retour à la maison, les Sudcôtois avaient l’occasion de rebondir alors que le puissant Collège Français de Longueuil était de passage à Montmagny.

Malgré une bonne première période, comme l’a mentionné Raphaël St-Laurent, les visiteurs ont enchaîné avec deux buts coup sur coup pour rapidement prendre l’avance dans ce duel.

En troisième période durant un avantage numérique, Luca Scartozzi a enfilé son huitième de la campagne pour donner une avance de trois buts à son équipe. Son coéquipier Hubert Melançon a scellé l’issue de la rencontre en avantage numérique, alors qu’il ne restait qu’une seconde à la partie.

Dans la défaite, Alexandre Lauzier a repoussé 40 des 44 tirs dirigés vers lui. Également, l’Everest a terminé la joute avec une performance de huit en dix en désavantage numérique. Or, l’avantage numérique n’a pas été concluant, terminant à zéro en deux occasions.

La prochaine partie de l’Everest est prévue pour le vendredi 17 octobre à 19h45, alors que l’Everest recevra la visite des Prédateurs de Joliette à l’aréna de Montmagny.