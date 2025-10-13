Filip Gosselin s’amuse, le Décor Mercier remporte un duel offensif à domicile

Les visiteurs se sont inscrits à la marque en premier grâce au premier de Sébastien Laquerre. Malgré tout, Filip Gosselin a répliqué avec son premier de la campagne, puis son coéquipier, Alexandre Larouche a ajouté à l’avance du Décor Mercier en milieu de période.

Lors du second vingt, Alexandre Larouche a enfilé son second du match pour donner une avance de deux buts aux siens. Par la suite, les Éperviers ont inscrit deux filets, et Filip Gosselin a complété avec son deuxième, portant le pointage à 4-3 en faveur de Montmagny.

Une période axée sur l’offensive

Les deux équipes ont fait scintiller la lumière rouge à outrance lors du dernier tiers. D’abord, Benjamin Fréchette et François Gagnon ont chacun inscrit leur premier but de la campagne pour ajouter une avance de trois buts au Décor Mercier.

Par la suite, les visiteurs ont enfilé un but, mais Jean-Daniel Gauthier a inscrit son premier et Filip Gosselin a complété son tour du chapeau, ce qui lui a valu la première étoile de la semaine dans la Ligue Hockey Côte-Sud.

Malgré une avance de 8-4 en faveur de Montmagny, les Éperviers ont tenté une remontée avec deux buts en fin de période gracieuseté de Louis-Philippe Charest et d’Alexi Hudon, mais en vain. Le Décor Mercier a tenu le fort pour s’imposer au compte de 8-6 dans ce duel hautement offensif.

Après deux matchs, le Décor Mercier a une fiche d’une victoire et une défaite pour deux points.

Leur prochain match est prévu pour le vendredi 24 octobre à 20h45, alors que la troupe de Jeff Dufour sera de passage au Centre Caztel de Sainte-Marie pour y affronter le Giovannina de Sainte-Marie.