L’Everest baisse pavillon à domicile

« Je pense que notre échec avant en première période n’a pas trop fonctionné. On était beaucoup trop bas et nos yeux étaient beaucoup axés sur la rondelle. Donc, nos patins arrêtaient de bouger et nos bâtons ne couvraient pas bien la glace. [...] Tricher c’est une chose, mais tricher en ne travaillant pas en est une autre », explique l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent après la défaite de son équipe.

Même si l’Everest avait remporté deux victoires consécutives la fin de semaine précédente, dont un gain de 7 à 2 contre le Phœnix de Montréal, l’équipe n’a pas réussi à maintenir cet élan face à l’Indigo durant les deux premières périodes.

Après vingt minutes de jeu, l’Everest tirait de l’arrière 5 à 0. Pour les visiteurs, Maverick Roux-Parenteau à deux reprises, Colin Brodeur, Samuel Dion et Isaac-Olivier Yalessa-Ockandi ont chacun inscrit un but lors du premier engagement. En deuxième période, Mavrik Duhaime a marqué son douzième but de la saison pour porter la marque à 6 à 0 en faveur de l’Indigo.

Au début du dernier tiers, l’Everest a amorcé une tentative de remontée grâce à un but d’Anthony Hamelin après seulement 25 secondes de jeu. Ses coéquipiers Tristan Dassylva et Joey Pelletier ont ajouté deux autres filets, mais en vain.

L’Everest s’est donc incliné 6 à 3 contre l’Indigo de Granby à domicile. Dans la défaite, l’Everest a terminé la joute avec une performance de cinq en six en désavantage numérique.

Le gardien des locaux, Alexandre Lauzier, a repoussé 35 des 41 tirs dirigés vers lui.

Le prochain match de l’Everest aura lieu le vendredi 10 octobre à 20 h au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière contre le Titan de Princeville.