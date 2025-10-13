Les gros canons du Pavage Jirico se signalent en Beauce

La joute a mal commencé pour les visiteurs, alors que Louis Nadeau a inscrit les locaux à la marque en milieu de période.

Malgré tout, Nicolas Lamarre a enchaîné avec une poussée de deux buts en début de période médiane pour donner les devants au Pavage Jirico. Or, les locaux ont repris les devants 3-2 avec des filets de Félix-Antoine Chabot et de Jacob Roy.

Résilient, Saint-Jean-Port-Joli a répliqué avec deux autres buts gracieuseté de Jason Faucher et de Zacharie Dumas pour porter la marque à 4-3. Par la suite, les rivaux ont chacun enfilé un but, puis les Beaucerons ont créé l’égalité 5-5 avec un filet de Samuel Landry.

N’ayant pas dit leur dernier mot, Zacharie Dumas et Émile Lambert ont donné la victoire au Pavage Jirico avec leur deuxième et premier but de la campagne.

Après trois duels, le Pavage Jirico a une fiche de deux victoires et une défaite pour quatre points. D’ailleurs, Julien Hébert a été nommé la deuxième étoile de la semaine dans la Ligue Hockey Côte-Sud.

Le prochain match du Pavage Jirico est prévu pour le vendredi 17 octobre à 20h30, alors que l’équipe sera de passage à l’aréna J.E. Métivier pour y affronter les Plastiques Moore de Saint-Damien.