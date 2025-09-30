L’Everest récolte quatre points lors de la fin de semaine

« Les Condors nous ont donné une bonne opposition, puis je pense qu’on a offert un bon match dans l’ensemble. En deuxième et troisième période, on a levé notre jeu d’un cran, mais lors du premier vingt, ils ont eu le dessus sur nous », mentionne l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent, en ajoutant que le trio de Joey Pelletier, Elliot Labonté et Marc-Olivier Roy a été le plus constant contre les Condors.

Lors du premier vingt, les Beaucerons ont inscrit le premier but par l’entremise de Mathys Lapointe qui a marqué son deuxième de la campagne.

Les Sudcôtois ont enchaîné avec trois buts lors du second tiers grâce à Victor Poulin qui a inscrit son quatrième, puis Marc-Olivier Roy avec son premier de la campagne. Quant à lui, Xavier Fournier a enfilé son troisième, et ce lors d’un avantage numérique. Malgré tout, les visiteurs ont comblé l’écart avec un but de Charles-Étienne Lemay en avantage numérique.

Les Condors sont revenus de l’arrière en troisième période, puisque Yan Rivière a inscrit son premier de la campagne en déjouant le cerbère de l’Everest, Alexandre Lauzier, pour égaliser le pointage à 3-3. Or, quelques minutes plus tard, Joey Pelletier a fait plaisir aux partisans magnymontois en marquant le but gagnant de l’Everest pour porter le pointage final à 4-3 en faveur des locaux.