L’Everest récolte quatre points lors de la fin de semaine

Alors que l’Everest accueillait les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches vendredi soir, puis affrontait le Phoenix de Montréal sur la route moins de 12 heures après la première joute, les Sudcôtois ont remporté les deux parties par les marques de 4-3 et 7-2.
« Les Condors nous ont donné une bonne opposition, puis je pense qu’on a offert un bon match dans l’ensemble. En deuxième et troisième période, on a levé notre jeu d’un cran, mais lors du premier vingt, ils ont eu le dessus sur nous », mentionne l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent, en ajoutant que le trio de Joey Pelletier, Elliot Labonté et Marc-Olivier Roy a été le plus constant contre les Condors.
Lors du premier vingt, les Beaucerons ont inscrit le premier but par l’entremise de Mathys Lapointe qui a marqué son deuxième de la campagne.
Les Sudcôtois ont enchaîné avec trois buts lors du second tiers grâce à Victor Poulin qui a inscrit son quatrième, puis Marc-Olivier Roy avec son premier de la campagne. Quant à lui, Xavier Fournier a enfilé son troisième, et ce lors d’un avantage numérique. Malgré tout, les visiteurs ont comblé l’écart avec un but de Charles-Étienne Lemay en avantage numérique.
Les Condors sont revenus de l’arrière en troisième période, puisque Yan Rivière a inscrit son premier de la campagne en déjouant le cerbère de l’Everest, Alexandre Lauzier, pour égaliser le pointage à 3-3. Or, quelques minutes plus tard, Joey Pelletier a fait plaisir aux partisans magnymontois en marquant le but gagnant de l’Everest pour porter le pointage final à 4-3 en faveur des locaux.
Les célébrations ont été de courte durée pour la troupe de Raphaël St-Laurent, puisqu’elle devait se rendre à Montréal moins de 12 heures après sa victoire pour y affronter le Phœnix.
La fatigue n’a pas semblé embêter l’Everest, puisque Tristan Dassylva a inscrit les siens au pointage lors d’un avantage numérique avec son troisième de la saison. Quelques instants plus tard, Antoine Carbonneau a doublé l’avance des Sudcôtois avec son premier.
Lors du reste de la partie, l’Everest a mis le pied sur l’accélérateur et n’a plus jamais regardé en arrière. En effet, Noah Woodard ainsi que Thomas Lacroix en deuxième période, puis Noah Woodard, Xavier Fournier et Joey Pelletier en troisième période, ont chacun inscrit un filet pour permettre à l’Everest de remporter la partie au compte de 7-2.
« Les gars ont vraiment bien travaillé. On est allés chercher un gros quatre points. Ça vient solidifier notre bon début de saison, puis on avait demandé aux joueurs d’être excellents pendant trois périodes et c’est ce qu’ils ont fait », ajoute l’entraîneur-chef.
Durant les deux joutes, Alexandre Lauzier a récolté les deux victoires en effectuant d’abord 22 arrêts contre les Condors, puis 29 arrêts contre le Phœnix de Montréal.
Après sept parties, l’Everest pointe désormais au cinquième échelon avec quatre victoires, une défaite et deux défaites en temps supplémentaire, pour un total de dix points.
Le prochain match de la troupe de Raphaël St-Laurent est prévu pour le vendredi 3 octobre, alors qu’elle recevra l’Indigo de Granby à 19 h 45 à l’aréna de Montmagny.