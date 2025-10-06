Camps de la LNH : Xavier Bourgault, Alex Barré-Boulet et Samuel Blais retournés dans la LAH

Les trois hockeyeurs de la région qui prenaient part à un camp dans la LNH dans le but de se tailler un poste avec leur équipe respective, soit Xavier Bourgault avec les Sénateurs d’Ottawa, Alex Barré-Boulet avec l’Avalanche du Colorado et Samuel Blais avec les Canadiens de Montréal, ont tous été retranchés.
En effet, les deux premiers ont été placés au ballotage et n’ont pas été réclamés. Quant à lui, Samuel Blais s’est battu jusqu’à la fin pour un poste avec les Canadiens, mais le dimanche 5 octobre, il a fait partie de la dernière vague de retranchement.
Alors que la liste des joueurs réclamés au ballotage vient d’être rendue disponible, Samuel Blais a finalement été réclamé par l’organisation des Maple Leafs de Toronto.
De leur côté, Alex Barré-Boulet s’alignera avec les Eagles du Colorado dans la LAH et Xavier Bourgault portera les couleurs des Sénateurs de Belleville, lui aussi dans la LAH.