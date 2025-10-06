Camps de la LNH : Xavier Bourgault, Alex Barré-Boulet et Samuel Blais retournés dans la LAH

En effet, les deux premiers ont été placés au ballotage et n’ont pas été réclamés. Quant à lui, Samuel Blais s’est battu jusqu’à la fin pour un poste avec les Canadiens, mais le dimanche 5 octobre, il a fait partie de la dernière vague de retranchement.

Alors que la liste des joueurs réclamés au ballotage vient d’être rendue disponible, Samuel Blais a finalement été réclamé par l’organisation des Maple Leafs de Toronto.

De leur côté, Alex Barré-Boulet s’alignera avec les Eagles du Colorado dans la LAH et Xavier Bourgault portera les couleurs des Sénateurs de Belleville, lui aussi dans la LAH.