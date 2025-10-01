Les Toitures ProLemieux Promutuel Assurance de Montmagny champions

L’équipe de baseball senior BB de Montmagny, les Toitures ProLemieux Promutuel Assurance, a remporté le précieux trophée pour la première fois de son histoire le dimanche 28 septembre dernier, en venant à bout des Rams de Sainte-Marie lors du septième et dernier match d’une série quatre de sept.
Alors que les Toitures ProLemieux Promutuel Assurance s’étaient inclinés lors des trois premiers matchs, ils ont ensuite remporté les trois suivants pour forcer la tenue d’un ultime affrontement à Sainte-Marie.
Les locaux ont rapidement pris les devants 3 à 0 dès la première manche. Résilients, les Magnymontois ont répondu avec une poussée de six points en troisième manche pour prendre l’avance.
Maxime Beaulieu est venu en relève à Dave Rémillard sur la butte pour lancer un total de quatre manches complètes et sécuriser la victoire de son équipe au compte de 7-2.
Martin Bernard a été nommé le joueur par excellence des séries éliminatoires 2025. De son côté, le jeune William-David Turmel a brillé en frappant quatre circuits, dont un coup de circuit victorieux en fin de match et un grand chelem, contribuant ainsi beaucoup à cette première conquête pour les Magnymontois.