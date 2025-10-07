Le Caron Industries enregistre ses deux premières défaites

Le Caron Industries a dû jouer du hockey de rattrapage dans son deuxième duel de la saison. Après avoir nivelé la marque en première période, gracieuseté de Charles D’auteil avec son premier but dans l’uniforme du jaune et vert, le PG de Lotbinière s’est donné une poussée de trois buts. Les représentants de la Côte-du-Sud ont donné tout ce qu’ils avaient en ramenant la marque à 5-4, mais les locaux ont toujours eu un coup d’avance en conservant deux buts d’écart.

L’unité spéciale offensive a eu de la difficulté à se mettre en marche avec aucune chance convertie en sept opportunités. L’an dernier, le Caron avait terminé parmi les meneurs à ce chapitre. L’infériorité numérique a tout même réussi à limiter les dégâts en n’accordant aucun but en neuf avantages numériques de Lotbinière.