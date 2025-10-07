Le Caron Industries enregistre ses deux premières défaites

Après un premier week-end concluant avec une victoire de 6-1 sur les Bulldogs de Beauce-Centre, le Caron Industries s’est incliné à deux reprises cette fin de semaine. Les hommes de Martin Guérette ont d’abord baissé pavillon 7-5 contre Lotbinière avant de rater leur entrée en scène devant leurs partisans dimanche.
Le Caron Industries a dû jouer du hockey de rattrapage dans son deuxième duel de la saison. Après avoir nivelé la marque en première période, gracieuseté de Charles D’auteil avec son premier but dans l’uniforme du jaune et vert, le PG de Lotbinière s’est donné une poussée de trois buts. Les représentants de la Côte-du-Sud ont donné tout ce qu’ils avaient en ramenant la marque à 5-4, mais les locaux ont toujours eu un coup d’avance en conservant deux buts d’écart.
L’unité spéciale offensive a eu de la difficulté à se mettre en marche avec aucune chance convertie en sept opportunités. L’an dernier, le Caron avait terminé parmi les meneurs à ce chapitre. L’infériorité numérique a tout même réussi à limiter les dégâts en n’accordant aucun but en neuf avantages numériques de Lotbinière.
Les Magnymontois ont offert un premier bon spectacle à l’aréna de Montmagny cette saison. Dans une rencontre serrée du début jusqu’à la fin, ce sont les Beaucerons de Sainte-Marie qui ont finalement eu les dessus 4-2. Menant 2-1 à mi-chemin dans la rencontre avec des buts de Theo Lizotte et Charles-Étienne Lemelin, le Caron Industries a goûté à la médecine du vétéran de la Beauce Jeremy Labrecque. Le numéro 18 a offert aux siens le but égalisateur et le but gagnant en moins de cinq minutes de jeu. Il a pu compléter son tour du chapeau dans un filet désert en troisième période.
La formation magnymontoise prendra à nouveau la route cette fin de semaine. Elle retrouvera les Beaucerons au Centre Caztel de Sainte-Marie samedi. Le lendemain, la troupe de Martin Guérette foulera la glace du Complexe 2 Glaces face à l’Expert de Saint-Romuald.