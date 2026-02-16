Antoine L’Italien inscrit un doublé, l’Everest s’incline à Valleyfield

Dès le début du match, Antoine L’Italien a fait vibrer les cordages en enfilant son 26e but de la saison. Malgré tout, les locaux ont répliqué quelques instants plus tard en avantage numérique avec un filet de Noah Cziment. Les Braves ont ajouté un second but en fin de période par l’entremise de Samuel Fréchette.

Lors du second tiers, les locaux ont profité de leurs chances en avantage numérique, alors qu’ils ont inscrit deux buts coup sur coup, gracieuseté de Benjamin Amyot et de Justin Gallant.

En fin de période, le défenseur de l’Everest, Tristan Dassylva, a comblé l’écart en enfilant son sixième de la campagne pour porter le pointage à 4-2.

L’attaquant Antoine L’Italien a réussi à enfiler son doublé en début de troisième période pour inscrire son 27e de la présente campagne. Or, les Braves ont complété avec un cinquième but, et ce, lors d’un avantage numérique pour se sauver avec la victoire au compte de 5-3.

Dans la défaite, Alexandre Lauzier a arrêté 23 des 27 tirs qu’il a reçus, tandis que le désavantage numérique a fait défaut en terminant la partie avec une performance d’un en quatre.

La saison régulière tire à sa fin

La troupe de Raphaël St-Laurent pointe toujours au cinquième échelon, tout juste devant les Braves de Valleyfield, avec une fiche de 23 victoires, 17 défaites, une en prolongation et deux en tirs de barrage pour 49 points en 43 parties.

D’ailleurs, il ne reste plus que cinq parties au calendrier régulier avant le début des séries éliminatoires.

Le prochain match de l’Everest est prévu pour le vendredi 20 février prochain, alors que les Sudcôtois seront sur la route pour y affronter le Collège Français de Longueuil dès 19h30.

La troupe de Raphaël St-Laurent sera de retour à la maison le dimanche 22 février à 14h00 pour recevoir la visite des Panthères de Saint-Jérôme.