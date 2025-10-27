Antoine L’Italien inscrit un triplé, l’Everest retrouve le chemin de la victoire

Dans la victoire, Alexandre Lauzier a arrêté 34 des 36 tirs qu’il a reçus, puis les unités spéciales ont excellé en inscrivant trois buts en quatre occasions en avantage numérique et en finissant deux en deux lors des désavantages numériques.

Les Cobras ont ouvert la marque dès le début de la joute par l’entremise de Milan Monaco avec son sixième de la campagne. Malgré tout, les visiteurs sont revenus de l’arrière lors du second engagement avec deux buts en avantage numérique. Xavier Fournier avec son huitième et Thomas Jalbert-Bernier avec son second ont donné les devants à la Côte-du-Sud. Or, les Cobras ont créé l’égalité 2-2 peu après. Lors du dernier tiers, Joey Pelletier a redonné les devants à l’Everest avec son sixième de la saison, et encore une fois en avantage numérique, Antoine L’Italien a cogné le dernier clou dans le cercueil des Cobras avec son quatrième de la campagne pour donner la victoire au compte de 4-2 à l’Everest sur la route.

« Ça fait du bien pour tout le monde. On a traversé une tempête avec cinq défaites de suite. Alors, on en a profité mardi dernier pour se regrouper avec une rencontre d’équipe dans le vestiaire où l’on a adressé ce qu’on faisait de mal et ce qu’il fallait qu’on fasse pour que ça aille mieux », a confié l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent.

Une fin de semaine parfaite

À l’occasion de son deuxième duel de la fin de semaine, l’Everest recevait la visite du Phœnix de Montréal à l’aréna de Montmagny.

Alors qu’aucune des deux équipes n’a su s’inscrire à la marque lors du premier engagement, les visiteurs ont enfilé le premier but grâce à Félix Sigouin avec son 11e.

Résiliente, la troupe de Raphaël St-Laurent a répliqué avec un doublé d’Antoine L’Italien pour ses cinquième et sixième buts de la présente campagne.

En troisième période, et ce, lors d’un avantage numérique, Antoine L’Italien a complété son tour du chapeau pour soulever la foule magnymontoise. Son coéquipier, Victor Poulin a concrétisé la victoire des siens avec un but dans un filet désert pour porter la marque finale à 4-1 en faveur de l’Everest.

Tout comme le dernier match, l’Everest a été parfait en six occasions de désavantage numérique, puis les Sudcôtois ont enfilé un but en huit occasions d’avantage numérique. Quant à lui, Alexandre Lauzier a cédé à une seule reprise sur 29 tirs.

Ainsi, l’Everest pointe désormais au sixième échelon du circuit Figsby avec un dossier de six victoires, six défaites et deux défaites en tirs de barrage pour 14 points. Or, l’Everest a pratiquement deux matchs en main sur les autres formations.

Une grosse semaine attend la Côte-du-Sud, alors que l’équipe sera sur la route le mercredi 29 octobre pour y affronter les Panthères de Saint-Jérôme. Par la suite, l’Everest se dirigera à Granby le vendredi 31 octobre pour affronter l’Indigo et la troupe de Raphaël St-Laurent conclura sa semaine à domicile le dimanche 2 novembre pour son duel contre les derniers au classement, soit les Cobras de Terrebonne.