Laurie Vézina prête à assumer un nouveau rôle pour sa dernière saison collégiale division 1

Alors que l’attaquante de 19 ans native de L’Isle-aux-Grues, Laurie Vézina, s’apprête à entamer sa dernière saison dans le collégial division 1 avec les Titans de Limoilou, elle a récemment appris qu’elle occuperait le rôle d’assistante capitaine pour la présente saison.

« C’est sûr que ça va être un peu difficile de reproduire la même saison que celle de l’an dernier, puisque mes deux coéquipières sont parties, puis on est rendue une équipe plus basée sur la défensive que sur l’attaque. D’après moi, les buts vont provenir de pas mal tout le monde à l’attaque cette année. Je m’attends à une saison qui va être différente et je vais faire de mon mieux », explique l’attaquante des Titans, Laurie Vézina. La saison dernière, la joueuse de centre avait amassé un total de 15 buts et 28 passes pour 43 points en 30 matchs. Elle évoluait alors sur un trio avec une coéquipière aujourd’hui en NCAA division 1 avec l’Université St. Cloud, tandis qu’une autre joue maintenant avec les Carabins de Montréal.

Endosser le rôle de vétérane

À l’occasion de sa dernière saison au niveau collégial, Laurie Vézina a des objectifs bien précis. « Mon objectif premier c’est d’apporter l’équipe à un autre niveau. Je pense beaucoup au championnat en fin de saison. Avec mes coéquipières nées en 2006, on vient de remporter deux championnats consécutifs, alors c’est sûr qu’on va vouloir y aller pour un troisième de suite », confie-t-elle.

Un œil vers les universités

Bien que la saison vienne tout juste de commencer, l’attaquante des Titans est déjà en discussion avec des équipes universitaires québécoises, tout en nourrissant aussi l’idée de traverser la frontière pour évoluer dans la NCAA. « Je suis déjà un peu en contact avec les universités d’ici, au Québec, mais c’est sûr que j’aimerais ça être en contact avec les universités NCAA aux États-Unis pour exploiter ça aussi. Pour l’instant, ce n’est pas positif de ce côté-là. [...] Si j’avais le choix entre les deux, ce serait d’évaluer qu’est-ce que j’aurais et ce que je n’aurais pas. Par exemple, en NCAA, il faudrait que j’aie le maximum de subvention de la part de l’université, car c’est assez dispendieux. Tandis qu’ici, ils offrent de beaux programmes, comme les Carabins et l’Université Laval », explique Laurie Vézina.

Le rêve de la LPHF