Et de 3, Félix Doyon joue les héros pour l’Everest en prolongation

Les quelque 256 spectateurs magnymontois ont vu le vétéran de l’Everest, Victor Poulin, enfiler le premier but de la partie en milieu de première période.

Or, les visiteurs possèdent un très gros arsenal offensif, ce qui a fait en sorte que Joey Messina a nivelé la marque quelques instants plus tard en étant hargneux devant la cage d’Alexandre Lauzier.

D’ailleurs, le cerbère sudcôtois a seulement cédé à une reprise, alors qu’il a arrêté 35 des 36 tirs qu’il a reçus, ce qui lui a valu la deuxième étoile de la partie.

Il aura fallu attendre jusqu’en période de prolongation pour couronner un vainqueur. En effet, l’attaquant sudcôtois Félix Doyon a fait vibrer les cordages d’un tir du revers pour donner une avance de 3-0 à l’Everest dans cette série de premier tour contre les Rangers de Montréal.

Les Sudcôtois pourraient balayer cette série dès vendredi soir à l’aréna de Montmagny lors du quatrième duel contre les Rangers, et ce, dès 19 h 45.