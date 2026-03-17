Et de deux pour l’Everest !

Les Rangers se sont illustrés les premiers dans cette seconde partie, alors que Billy Kollias a soulevé les 287 partisans présents avec son premier but en désavantage numérique.

Malgré tout, le capitaine de l’Everest n’avait pas dit son dernier mot. Tommy Bouchard a nivelé la marque avec son premier de la danse printanière grâce à une passe de Matthias Laflamme.

En fin de première période, l’attaquant de l’Everest, Noah Woodard, a été expulsé de la partie pour un coup à la tête. Heureusement pour son équipe, cette pénalité n’aura pas été coûteuse quant au résultat final.

En effet, lors du dernier tiers, le défenseur Tristan Dassylva a donné les devants aux visiteurs. Seulement quelques instants plus tard, Victor Poulin a enfilé un troisième but pour l’Everest, et ce, en désavantage numérique.

Louis-Charles Cunningham des Rangers a réussi à percer le mystère Alexandre Lauzier peu après pour porter la marque à 3-2 en faveur de l’Everest, mais en vain.

L’Everest signe donc un second gain consécutif sur la route et mène cette série quatre de sept. La troupe de Raphaël St-Laurent sera de retour à la maison le mercredi 18 mars à 19 h 30 et le vendredi 20 mars à 19 h 45 pour les parties trois et quatre. En cas de deux victoires, les Sudcôtois passeraient au prochain tour.

Rappelons qu’en saison régulière, ces deux formations s’étaient affrontées à quatre reprises. Les Rangers avaient remporté trois joutes contre seulement une pour l’Everest.