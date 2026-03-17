Et de deux pour l’Everest !

Grâce à une performance collective, dont quelque 34 arrêts du cerbère sudcôtois, Alexandre Lauzier, l’Everest a remporté son second match sur la route au compte de 3-2 contre les Rangers de Montréal. La troupe de Raphaël St-Laurent est donc de retour à la maison pour les deux prochains matchs de cette série de premier tour avec le contrôle de sa destinée.
Les Rangers se sont illustrés les premiers dans cette seconde partie, alors que Billy Kollias a soulevé les 287 partisans présents avec son premier but en désavantage numérique.
Malgré tout, le capitaine de l’Everest n’avait pas dit son dernier mot. Tommy Bouchard a nivelé la marque avec son premier de la danse printanière grâce à une passe de Matthias Laflamme.
En fin de première période, l’attaquant de l’Everest, Noah Woodard, a été expulsé de la partie pour un coup à la tête. Heureusement pour son équipe, cette pénalité n’aura pas été coûteuse quant au résultat final.
En effet, lors du dernier tiers, le défenseur Tristan Dassylva a donné les devants aux visiteurs. Seulement quelques instants plus tard, Victor Poulin a enfilé un troisième but pour l’Everest, et ce, en désavantage numérique.
Louis-Charles Cunningham des Rangers a réussi à percer le mystère Alexandre Lauzier peu après pour porter la marque à 3-2 en faveur de l’Everest, mais en vain.
L’Everest signe donc un second gain consécutif sur la route et mène cette série quatre de sept. La troupe de Raphaël St-Laurent sera de retour à la maison le mercredi 18 mars à 19 h 30 et le vendredi 20 mars à 19 h 45 pour les parties trois et quatre. En cas de deux victoires, les Sudcôtois passeraient au prochain tour.
Rappelons qu’en saison régulière, ces deux formations s’étaient affrontées à quatre reprises. Les Rangers avaient remporté trois joutes contre seulement une pour l’Everest.