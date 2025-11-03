Hockey senior : les Forestiers s’inclinent dans le match d’ouverture... 15 à 6

Dès le début du match, les locaux ont enchaîné avec quatre buts coup sur coup, dont deux d’Émile St-Pierre. Malgré tout, les Forestiers ont répliqué par l’entremise de Frédérick Couture et de Carl Gagné-Bernier avec chacun leur premier filet de la présente campagne. Le Frontalier a néanmoins ajouté un autre but pour porter la marque à 5-2 après 20 minutes de jeu.

Avec moins de 40 secondes de joué en deuxième période, les locaux ont ajouté un sixième but, mais Saint-Pamphile a répliqué avec deux buts en l’espace de deux minutes, gracieuseté de Jérémy Michaud et de Samuel Bélanger. Or, la chaîne a véritablement débarqué pour les Forestiers, alors qu’ils ont encaissé quatre buts d’affiler, dont trois à Carl Thibault qui a complété son tour du chapeau. En toute fin de période médiane, Samuel Bélanger a enfilé son second de la joute pour porter le pointage à 10-5 en faveur du Frontalier.

Résilient, Étienne Duval a comblé l’écart à quatre filets pour les Forestiers avec son premier de la campagne, mais les locaux ont encore une fois enchaîné avec cinq buts en l’espace de quelques minutes. Gabriel Levasseur et Carl Thibault ont profité l’occasion pour enfiler chacun leur quatrième but de la rencontre.

Ainsi, pour le retour de l’équipe dans le circuit senior KRTB et du premier match du calendrier régulier, les Forestiers se sont inclinés au compte de 15 à 6. Dans la défaite, le cerbère de Saint-Pamphile, Benoît Bélanger, a arrêté 37 des 52 tirs qu’il a reçus.