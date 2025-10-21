Le Pavage Jirico s’impose sur la route

En milieu de première période, Frédérick Dionne a donné les devants à Saint-Jean-Port-Joli avec son premier de la saison. Peu après, Dylan Asselin-Racine a créé l’égalité avec son second, mais les visiteurs ont repris les devants par l’entremise de Frédérick Dionne avec son second, puis avec Joshua Desmarais en avantage numérique.

Or, lors du second vingt, les Plastiques Moore ont encore une fois comblé l’écart grâce à des buts de Maxime Aubin et de Charles Dulac-Simard.

Résilient, le Pavage Jirico a répliqué avec un quatrième filet après moins d’une minute de jeu en troisième période. Par la suite, Édouard Ouellet en avantage numérique et Frédérick Dionne dans un filet désert pour compléter son tour du chapeau ont donné la victoire à Saint-Jean-Port-Joli au compte de 6-3.

Dans la victoire, Félix-Antoine Leblond a tenu le fort avec 37 arrêts sur 40 tirs. Quant à eux, Frédérick Dionne et Jean-Sébastien Boudreault ont chacun compilé trois points.

Le prochain match du Pavage Jirico est prévu pour le vendredi 24 octobre, alors que Saint-Jean-Port-Joli accueillera la visite des Plastiques Moore de Saint-Damien à 20h30 pour le match revanche.