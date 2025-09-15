Junior AA : Le Caron Industries prépare son alignement final

Après trois fins de semaine d’intenses camps d’entraînement, l’heure des choix approche pour le Caron Industries Junior AA. L’organisation est sur le point de finaliser son alignement. Quelques postes demeurent ouverts à l’aube de la saison 2025-2026.
Malgré le départ de cinq joueurs, le noyau de l’équipe demeure intact, selon le groupe d’entraîneurs. Des vétérans comme Vincent Boulet, Zachary Giroux et Jean-Christophe Coulombe devraient être de la formation partante lors du premier match de saison régulière. Le départ des joueurs de 21 ans, Édouard Guay, Simon Richard, et de Émile Ouellet a libéré des places importantes à la ligne bleue. Offensivement, les joueurs bas-laurentiens, Émile Martin et Maxime Bond ont décidé de ne pas revenir pour cette édition.
Les Magnymontois sont prêts à faire face à l’adversité des autres équipes. Quelques joueurs costauds se sont greffés au groupe. Si le visage de l’équipe finale reste encore à confirmer, le Caron Industries s’identifie déjà avec une identité plus robuste et imposante physiquement.
La prochaine fin de semaine sera décisive pour les hommes de Martin Guérette lors du showcase au Centre Caztel de Sainte-Marie. Vendredi, le Caron Industries croisera le fer avec les Bulldogs de Beauce-Centre, puis avec les Beaucerons, l’équipe locale, samedi. Ces deux journées, qui réunit toutes les équipes du circuit, est la dernière chance pour les joueurs de brouiller les cartes et de convaincre qu’ils méritent une place dans l’alignement. Les représentants de la Côte-du-Sud compléteront leur calendrier préparatoire contre le Lévy Honda de Lévis.
Le Caron Industries se voit parmi les trois meilleures équipes du circuit et vise rien de moins que les grands honneurs. Rappelons que l’an dernier, le parcours avait pris fin de manière amère et controversée lors de la série de demi-finales.
La saison régulière débutera le 26 septembre face aux Bulldogs. Le Caron Industries accueillera ses partisans une première fois le 5 octobre pour le premier match local. L’organisation devrait d’ailleurs annoncer un nouveau venu derrière le banc à titre d’adjoint d’ici le début de la saison.