Le hockey international à l’honneur à Montmagny

Les meilleurs joueurs de la Ligue junior de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba ainsi que de la Superior International Junior Hockey League (SIJHL), qui regroupe des formations situées dans le nord-ouest de l’Ontario et aux États-Unis, seront dans l’uniforme de l’unifolié face aux meilleurs joueurs de la United States Hockey League (USHL), la principale ligue junior américaine. Cette rencontre servira de dernière répétition avant le premier coup de patin du tournoi officiel, le 7 au 13 décembre à Trois-Rivières. « Fier, c’est un mot qui est faible. J’étais extrêmement excité que les membres de l’organisation soient intéressés aussi. C’est une belle opportunité qu’on a eue », explique le président de L’Everest Daniel Boulet.

Les partisans magnymontois pourront s’attendent à un calibre de jeu des plus relevés. Plusieurs vedettes ont autrefois pris part au tournoi. C’est notamment le cas du défenseur de l’Avalanche du Colorado, Cale Makar, qui a fait partie de l’alignement canadien, tout comme Devon Toews de l’Avalanche et Colton Parayko des Blues de St.Louis. Ce sont trois membres de l’édition championne de la Confrontation des 4 nations. « Le calibre est vraiment fort. Les dépisteurs sont en masse. Il y a plus de 90 dépisteurs de la ligne nationale de hockey qui était au tournoi de l’année dernière et ils ont prévu d’avoir ça cette année », mentionne le commissaire de la Ligue de hockey junior AAA, Kevin Figsby.

L’ancien de l’Everest Yan-Cédric Gaudreau avait pris part à la compétition en 2018 avec la formation canadienne est. « C’est une très belle opportunité d’avoir du calibre de hockey. Les gens de Montmagny sont habitués en venant voir les matchs de l’Everest. Mais là, on monte d’une marche au niveau calibre. États-Unis–Canada, on ne peut pas demander mieux. Ce sont les meilleurs des meilleurs », continue M. Boulet.

L’Everest de la Côte-du-Sud a pu compter sur la collaboration du commissaire de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, Kevin Figsby, afin de pouvoir recevoir un des matchs les plus relevés que la Côte-du-Sud n’a jamais eu. Le conseil d’administration n’a pas hésité une seconde, malgré le défi logistique que peut demander à recevoir ce genre de rencontre. « Le moment que j’ai vu ça, je me suis dit il faut faire la demande à Montmagny. C’est une organisation qui est vraiment forte. Elle est bien entourée. Ils travaillent très fort pour le développement des joueurs dans la région. C’est une organisation qui est haute sur ma liste sur la qualité du personnel », soutient M. Fisgby.

Le compte à rebours est lancé pour l’organisation sudcôtoise qui continue sa préparation avant le Jour J. Les billets seront en vente sous peu, nous a-t-on indiqué. 2000 personnes sont attendues lors de cette soirée. L’Everest devait accueillir le Prime de Laval le 5 décembre prochain. La rencontre sera reprise le 8 janvier 2026.