Les Forestiers prêts à lancer leur première saison dans le circuit senior KRTB

L’attente tire à sa fin pour les amateurs de hockey de Saint-Pamphile. Après plusieurs mois de préparation, les Forestiers s’apprêtent à disputer leur premier match de la saison dans le circuit senior KRTB, après une absence de hockey senior à Saint-Pamphile de près de 10 ans.

« On est assez fébrile, avoue l’entraîneur-chef Jean-François Robichaud. On a un beau groupe de joueurs, majoritairement des gars du coin. Ceux qui se sont greffés à nous s’intègrent bien. » L’identité des Forestiers est claire. Retrouver les traces des anciens Forestiers, une formation difficile à affronter.« On veut être robustes sans passer notre temps au banc des punitions. On veut garder nos joueurs sur la glace, tout en étant physiques », souligne M. Robichaud, lui-même ancien membre des Forestiers. Afin de retrouver son heure d’or, l’organisation a récemment annoncé les signatures de visages familiers qui ont fait soulever les partisans à l’aréna de Saint-Pamphile. C’est notamment le cas de Samuel Bélanger, Carl-Gagné Bernier, Nicolas Leclerc, Frédéric Couture et Guillaume Laverdière qui ont tous porté les couleurs des Forestiers. Laverdière agira d’ailleurs comme le premier capitaine de la concession. « On était une équipe dure à jouer dans le temps. C’est ce qu’on a vendu aux joueurs dans le sens qu’on souhaite être compétitif de cette manière. On ne veut pas toujours se battre. Ça va être physique et robuste », promet l’entraîneur-chef.

Des matchs hors-concours difficiles

La troupe de Jean-François Robichaud a pu se mettre en œuvre à deux reprises en présaison. Deux rencontres difficiles, des défaites de 8 à 1 face aux Seigneurs de La Pocatière et de 10 à 2 contre l’Impérial de Saint-Pascal, qui ont permis aux joueurs de prendre le poule du calibre et de mettre en place les systèmes de jeu. «On a mis en œuvre ce qu’on a pratiqué. On a mieux joué que contre La Pocatière cette fin de semaine malgré le résultat. » Il note de grandes améliorations sur l’échec avant ainsi que les sorties de zone. Le pilote a pu essayer différents trios, joueurs ainsi que des gardiens.

L’engouement monte à Saint-Pamphile