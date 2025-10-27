Le Caron Industries s’incline dans une courte fin de semaine

Le Caron Industries de Montmagny affiche présentement la dernière position au classement après une défaite crève-cœur face à l’Expert de Saint-Romuald. La formation Junior AA est présentement dans un creux de vagues avec son troisième revers consécutif.

Les hommes de Martin Guérette savaient qu’ils allaient avoir du pain sur planche face à la deuxième meilleure formation du circuit, qui compte six victoires ainsi que deux défaites, dont une par le Caron. Après un premier but rapide, à 32 secondes du début, ainsi qu’un second 12 minutes plus tard, les Magnymontois se sont ressaisis. Charles-Étienne Lemelin a réduit la marque à un seul but, avant de voir Vincent Boulet enfiler son premier de la présente campagne. En fin de période, Lemelin a répondu à la charge en donnant l’avance aux siens. Bryan Chabot a récolté sa deuxième passe de la période sur le but. Il fait maintenant partie de l’élite du circuit avec neuf points en six matchs.

Montmagny garde le cap

Saint-Romuald a encore une fois été insistant en début de période. L’attaquant de l’Expert Zacharie Roy a égalisé la marque, mais les représentants de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent ne se sont pas laissés abattre. Jean-Christophe Coulombe a répliqué quelques minutes plus tard. Scénario similaire en fin de période, alors qu’Émerick Bussières a créé l’égalité. Un filet d’Anthony Hébert a toutefois permis à Montmagny de retourner au vestiaire avec l’avance.

L’Expert se sauve avec la victoire