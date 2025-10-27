Le Caron Industries s’incline dans une courte fin de semaine

Le Caron Industries de Montmagny affiche présentement la dernière position au classement après une défaite crève-cœur face à l’Expert de Saint-Romuald. La formation Junior AA est présentement dans un creux de vagues avec son troisième revers consécutif.
Les hommes de Martin Guérette savaient qu’ils allaient avoir du pain sur planche face à la deuxième meilleure formation du circuit, qui compte six victoires ainsi que deux défaites, dont une par le Caron.
Après un premier but rapide, à 32 secondes du début, ainsi qu’un second 12 minutes plus tard, les Magnymontois se sont ressaisis. Charles-Étienne Lemelin a réduit la marque à un seul but, avant de voir Vincent Boulet enfiler son premier de la présente campagne. En fin de période, Lemelin a répondu à la charge en donnant l’avance aux siens. Bryan Chabot a récolté sa deuxième passe de la période sur le but. Il fait maintenant partie de l’élite du circuit avec neuf points en six matchs.
Saint-Romuald a encore une fois été insistant en début de période. L’attaquant de l’Expert Zacharie Roy a égalisé la marque, mais les représentants de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent ne se sont pas laissés abattre. Jean-Christophe Coulombe a répliqué quelques minutes plus tard. Scénario similaire en fin de période, alors qu’Émerick Bussières a créé l’égalité. Un filet d’Anthony Hébert a toutefois permis à Montmagny de retourner au vestiaire avec l’avance.
Jamais deux sans trois comme on dit. Ça a véritablement été le cas pour la troupe de Saint-Romuald. Bussières a de nouveau nivelé la marque. Un peu avant la mi-période, l’Expert, avec un sixième filet, a donné la victoire aux Lévisiens.
Le Caron Industries est maintenant dernier au classement avec deux matchs en moins. La formation de Martin Guérette se classe tout de même dans la moyenne dans la ligue pour les buts marqués (24), mais en accorde plus (32). Elle est aussi l’équipe qui fréquente le plus le banc des punitions en moyenne par match avec 31 minutes 40 secondes. Deux matchs sont à l’horaire des Magnymontois. Vendredi, ils seront en visite à Dégelis et feront un arrêt le lendemain dans Bellechasse. Deux formations qui affichent respectivement le 8e et 7e rang.