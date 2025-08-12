Un Capignacien s’apprête à relever le Défi Gratte-Ciel pour la bonne cause

Originaire de Cap-Saint-Ignace et pompier volontaire à Armagh, Bastien St-Pierre se prépare activement pour le Défi Gratte-Ciel, qui aura lieu le 27 septembre prochain à Shawinigan. Il s’entraîne deux fois par jour, cinq à six jours par semaine, vêtu de son habit de pompier, dans le but de soutenir les Canadiens atteints de maladies neuromusculaires (MNM).

« Au printemps, j’ai monté le Mont Sugar Loaf avec seulement mon bunker (équipement de protection individuelle), juste pour le plaisir. Finalement, je l’ai monté au complet. Après ça, j’ai commencé à m’intéresser au Défi Gratte-Ciel et ma fille m’a dit : “Papa, t’es pas game.” Alors j’ai tout de suite embarqué dans le projet », raconte Bastien St-Pierre. Le 27 septembre prochain, il repoussera ses limites dans cette compétition qui vise à déterminer qui pourra gravir les 1 200 marches de la tour de la Cité de l’énergie le plus rapidement possible. Depuis 27 ans, pompiers, ambulanciers, familles, policiers, militaires et membres de la communauté relèvent ce défi pour une noble cause.

Un objectif financier motivant

Dans sa cagnotte en ligne disponible sur sa page Facebook, Bastien St-Pierre a fixé un objectif financier de 500 $. Or, son but ultime est de pousser son expérience au maximum dans le cadre du Défi Gratte-Ciel. « Je vais monter 1 200 marches et beaucoup le feront sans équipement. Mais moi, j’ai choisi de le faire avec tout mon équipement de pompier pour ajouter un peu de piquant. Si j’amasse 750 $ de dons, je pourrai faire la version extrême. J’adorerais ça, car là, c’est plus que 1 200 marches, c’est jusqu’à ce que je ne sois plus capable », explique le Capignacien de 36 ans.

Une préparation rigoureuse

Pour pouvoir atteindre son objectif du défi extrême avec l’entièreté de la charge qui équivaut environ à 3600 marches, donc 108 étages, Bastien St-Pierre s’entraîne deux fois par jour, cinq à six fois par semaine avec son équipement de pompier. « Au début, je portais seulement mon masque facial et ma cagoule. Ensuite, j’ai ajouté la bonbonne et la hose sur mon dos, puis la hache dans mes mains. [...] Souvent, je fais deux entraînements par jour, soit l’un avec des charges, l’autre en marchant ou en courant pour faire monter le cardio », détaille-t-il. Il peut compter sur le soutien inestimable de ses deux filles, Laetie et Élia, qui sont une source de motivation quotidienne. « Je suis vraiment content de voir que mes filles me supportent. Ce sont elles qui me donnent l’énergie nécessaire. Mon objectif n’était pas nécessairement de participer à ce défi-là en particulier, mais j’ai trouvé que c’était une magnifique cause déjà en place pour me motiver à aller plus loin. »

Faire une différence